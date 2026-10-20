오스코텍, 홈페이지 개편…R&D·지배구조 정보 공개 확대

AI 핵심 요약beta
- 오스코텍은 20일 연구개발·경영 정보 공개를 확대했다
- 개편 홈페이지에 ACART 연구전략과 AI 플랫폼 검증을 담았다
- 지속가능경영 메뉴와 이해관계자 의견 접수 채널을 신설했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 오스코텍은 연구개발과 경영 정보 공개를 확대하고 자본시장과의 소통을 강화하기 위해 공식 홈페이지를 개편했다고 20일 밝혔다.
개편된 홈페이지는 'Translating Science into Medicine'을 슬로건으로 회사의 연구개발 방향과 주요 파이프라인의 개발 단계를 소개한다. 항내성항암제(ACART) 연구 전략과 인공지능(AI) 스크리닝 플랫폼 '리벤델'의 과학적 검증 과정도 담았다.
ACART는 항암 치료 후 살아남아 내성과 재발의 원인이 되는 잔존 암세포를 표적으로 하는 연구 전략이다. 리벤델은 AI로 단일세포 수준의 생물학적 변화를 분석해 잔존 암세포의 내성 획득 과정을 차단할 후보물질을 찾는 플랫폼이다.
오스코텍은 이를 활용해 후보물질을 발굴하고 기존 표준치료제와의 병용 가능성을 연구할 계획이다.
지속가능경영 메뉴도 신설했다. 지배구조 항목에서는 윤리강령과 이사회·위원회, 감사, 정관 등의 정보를 제공한다. ESG 포털에는 경영방침과 지난 9월 발간한 ESG 팩트북 등을 담았으며, 2027년에는 지속가능경영보고서를 발간할 예정이다.
지역사회와 협력사, 임직원 등 이해관계자의 의견과 고충을 접수하는 채널도 마련했다.
신동준 오스코텍 최고재무전략책임자는 "연구의 결과뿐 아니라 그 과정과 경영의 기준까지 투명하게 공유하며 국내외 투자자 및 파트너와의 소통을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다. 이어 "지속가능경영 메뉴 역시 회사의 성장과 함께 지배구조와 책임경영 체계를 발전시켜 나가는 과정을 지속적으로 보여주는 공간으로 활용할 계획"이라고 덧붙였다.
sykim@newspim.com