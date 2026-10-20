심평원 경기남부본부, 양평 명달리 환경정화 펼쳐…ESG 경영 실천

AI 핵심 요약beta
- 건강보험심사평가원 경기남부본부가 19일 양평 명달리에서 건강교육을 했다.
- 마을 어르신들에게 웰에이징을 주제로 건강한 노후 준비 방법을 공유했다.
- 직원들은 명달 계곡 일대 쓰레기를 수거하며 환경정화 활동을 했다.
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[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 경기도 양평군 명달리에서 어르신 대상 건강교육과 계곡 환경정화 활동이 열렸다.
건강보험심사평가원 경기남부본부(경기남부본부)는 지난 19일 1사1촌 마을인 양평군 서종면 명달리를 찾아 지역주민 대상 건강교육과 명달 계곡 환경정화 활동을 실시했다고 20일 밝혔다.
이번 활동은 지역 어르신의 건강한 노후를 지원하고 쾌적한 마을 환경 조성에 기여함으로써 지역사회와의 상생·협력을 실천하기 위해 마련됐다. 건강교육은 명달리 숲속학교 작은도서관에서 마을 어르신들을 대상으로 진행됐다.
이복희 호스피스코리아 강사는 100세 시대에 걸맞은 건강 노년맞이(웰에이징)를 주제로 지나온 삶을 긍정적으로 돌아보는 등 노후를 준비하는 방법을 공유했다. 특히 나이 듦을 자연스럽게 받아들이고 삶의 발자취를 긍정적으로 되돌아보는 시간을 통해 어르신들이 주도적이고 풍요로운 노후 이정표를 설계할 수 있도록 도왔다.
경기남부본부 직원들은 명달 계곡 일대에서 쓰레기를 수거하는 등 환경정화 활동을 펼치며 마을 주변 환경을 정비했다. 지역사회 환경보호와 쾌적한 생활환경 조성에 힘을 보탰다.
김기원 심평원 경기남부본부장은 "이번 활동을 통해 지역주민과 건강의 가치를 나누고 깨끗한 마을 환경 조성에 함께할 수 있어 뜻깊다"며 "1사1촌 교류를 비롯한 다양한 지역사회 협력 활동을 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하고 지역사회와의 상생을 이어가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com