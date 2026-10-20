은퇴 후 연금도 투자·인출 관리…신한證, RIF 4종 판매

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 20일 은퇴자산 인출형 펀드 4종을 출시했다.
- 상품은 목표 인출 시점과 분배 방식에 따라 2040·2050형으로 구성했다.
- TDF와 연계해 은퇴 후 현금흐름과 잔여자산 운용을 지원한다.
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TDF 자산 축적 이어 은퇴 후 현금흐름 관리
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 은퇴 이후 연금자산을 계획적으로 인출하면서 남은 자산을 운용할 수 있는 자산배분펀드 4종을 선보인다.
은퇴 전 자산 축적에 초점을 맞춘 타깃데이트펀드(TDF)에서 은퇴 후 현금흐름 관리에 특화한 은퇴소득펀드(RIF)로 투자 전략을 연결하는 방식이다.
신한투자증권은 은퇴 이후 현금흐름 관리와 자산 보전을 추구하는 '신한마음편한RIF(Retirement Income Fund)'를 판매한다고 20일 밝혔다.
신한마음편한RIF는 신한자산운용이 운용하는 은퇴자산 인출기 특화 펀드다. 은퇴 이후 필요한 생활자금 등을 계획적으로 활용하면서 연금자산이 예상보다 일찍 소진될 위험을 낮추도록 설계했다.
상품은 목표 인출 종료 시점에 따라 '신한마음편한RIF2040'과 '신한마음편한RIF2050'으로 구분한다. 각각 일반형과 월배당형으로 출시해 총 4종으로 구성했다.
2040과 2050은 은퇴 시점이 아니라 자산 인출을 마무리하는 목표 시점을 의미한다. 투자자는 예상 인출기간과 자금 활용 계획에 따라 상품을 선택할 수 있다.
일반형은 분배금을 지급하지 않고 운용수익을 재투자해 장기적인 자산 성장을 추구한다. 월배당형은 목표 분배율을 바탕으로 매월 분배금을 지급해 정기적인 현금흐름을 확보하도록 설계했다.
다만 월배당형의 분배금은 확정된 이자수익과 다르다. 시장 상황과 운용 성과에 따라 목표 분배율이나 실제 지급액이 변경될 수 있으며 분배금 지급이 중단될 가능성도 있다.
분배금 지급이 반드시 투자수익 발생을 의미하는 것은 아니므로 투자자는 분배 이후 기준가격 변화도 함께 살펴봐야 한다.
신한마음편한RIF는 신한자산운용의 '신한마음편한TDF'와 연계한 생애주기형 연금 자산관리 상품이다.
TDF는 투자자의 예상 은퇴 시점에 맞춰 주식과 채권 등의 투자 비중을 조정하는 상품이다. 일반적으로 은퇴 시점이 가까워질수록 위험자산 비중을 줄이는 방식으로 운용한다.
반면 RIF는 은퇴 이후 자산을 얼마나 오래 유지하면서 필요한 자금을 인출할 수 있는지에 초점을 맞춘다. 은퇴 전에는 TDF로 자산을 축적하고 은퇴 후에는 RIF를 활용해 인출과 잔여자산 운용을 병행할 수 있도록 구성했다.
투자자산은 글로벌 주식과 채권, 대체자산 등 위험자산과 국내외 단기채 중심의 안정성 추구 자산으로 나뉜다. 목표 인출 종료 시점에 따라 자산별 투자 비중을 차별화해 인출기간 동안의 자산 운용과 잔존자산 관리를 함께 추구한다.
다만 글로벌 주식과 채권 등 다양한 자산에 분산투자하더라도 시장 변동에 따른 손실 가능성은 존재한다. 특히 은퇴 초기 자산가격이 크게 하락한 상황에서 정기적인 인출이 이어지면 남은 투자 원금이 빠르게 줄어들 수 있어 인출 규모와 투자 위험을 함께 관리하는 것이 중요하다.
이광렬 신한투자증권 투자상품부서장은 "고령화로 은퇴 이후 자산관리의 중요성이 커지면서 단순한 자산 축적을 넘어 안정적인 현금흐름 관리에 대한 관심도 높아지고 있다"며 "신한마음편한RIF는 투자자의 인출 계획과 자금 수요에 맞춰 은퇴자산을 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는 연금 투자 솔루션이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
신한마음편한RIF는 신한투자증권 전국 영업점과 모바일 채널에서 가입할 수 있다. 퇴직연금 계좌를 통한 투자도 가능하다. 다만 운용 성과에 따라 투자 원금 손실이 발생할 수 있다.
plum@newspim.com