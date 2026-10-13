신한투자증권, 연말까지 IRP·연금저축 고객 대상 이벤트 진행

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"연금계좌 가입 및 납입 혜택 확대, 장기 연금자산 형성 지원"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 올해 말까지 개인형퇴직연금(IRP)과 연금저축 고객을 대상으로 '4분기 연금 이벤트'를 실시한다고 13일 밝혔다.

신한투자증권에 따르면 이번 이벤트는 고객의 연금계좌 가입 및 자금 납입에 대한 혜택을 확대하고, 장기적인 연금자산 형성을 지원하기 위해 마련됐다.

[사진=신한투자증권]

회사는 이벤트 기간 IRP 계좌를 신규 개설하고 100만원 이상 순입금한 고객에게 신세계상품권 3만원을 지급할 예정이다. 기존 IRP 계좌 보유 고객 대상으로는 이벤트 기간 순입금액에 따라 100만원 이상이면 1만원, 200만원 이상이면 2만원, 300만원 이상이면 3만원의 신세계 상품권을 제공한다.

이벤트는 연금저축 신규 고객을 위한 혜택과 입금·이전 금액에 따른 혜택으로 구성된다. 연금저축 계좌를 처음 개설한 후 10만원 이상 입금 및 자동이체 등록한 고객에게 투썸플레이스 커피 쿠폰을 최대 2매까지 제공한다.

입금·이전 순입금액 구간에 따라 신세계 모바일상품권도 최대 150만원까지 지급한다.

600만원 이상 1000만원 미만은 3만원, 1000만원 이상 3000만원 미만은 5만원, 3000만원 이상 5000만원 미만은 7만원, 5000만원 이상 1억원 미만은 15만원, 1억원 이상 2억원 미만은 30만원, 2억원 이상 3억원 미만은 70만원, 3억원 이상 5억원 미만은 100만원, 5억원 이상은 150만원을 제공받을 수 있다.

타사 연금자산 이전액과 ISA 만기자금 전환액이 각각 1000만원 이상인 경우 해당 금액을 2배로 인정한다.

연금저축 계좌에 퇴직금을 1원 이상 입금하면 신세계상품권 3만원을 제공한다. 단 IRP 계좌 신규개설 혜택과 순입금·이전 혜택을 합산한 최대 수령 가능 금액은 3만원이다.

또한 퇴직연금 특별이익 제공한도에 따라 2027년 신한투자증권 퇴직연금 관련 이벤트로 당사에서 수령 가능한 혜택은 최대 3만원으로 제한된다. 순입금액은 개인 납입금액, 타사 연금계좌 이전금액, 퇴직급여 및 ISA 만기 이전액을 합산한 뒤 인출금을 차감해 산정한다.

정용욱 신한투자증권 신한 Premier 총괄사장은 "이번 이벤트는 고객이 연금자산 형성을 보다 쉽게 시작하고 지속할 수 있도록 참여 기준은 낮추고 혜택은 확대한 것"이라며 "단순히 일회성 혜택을 제공하는 데 그치지 않고, 고객별 연금자산과 투자 목적에 맞는 관리로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

이어 "신한투자증권은 고객관리 강화와 수수료 부담 경감, 연금고객관리팀의 1대1 컨설팅 등 고객 중심 활동을 지속해 왔다"며 "이러한 노력이 주요 기관 등의 대외 평가에서도 긍정적인 성과로 이어지고 있는 만큼, 앞으로도 고객이 체감할 수 있는 연금자산 관리 서비스를 꾸준히 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com