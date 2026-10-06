신한투자증권, 연금고객관리팀 신설…생애주기별 연금관리 서비스 강화

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웰컴콜·특화 연금컨설팅·C-Level 컨설팅 운영

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권이 연금고객관리팀을 신설한 데 이어 고객 생애주기별 연금관리 서비스 강화에 나선다.

6일 신한투자증권에 따르면 최근 퇴직연금 시장은 단순한 상품 제공을 넘어 가입 이후 투자상품 선택, 자산배분, 운용전략 점검, 연금 수령 계획 수립 등 사후 관리의 중요성이 커지고 있다. 이에 회사는 고객의 투자 성향과 자산 현황, 은퇴 준비 수준 등을 반영한 체계적인 연금관리 서비스를 제공하고 있다고 밝혔다.

[사진=신한투자증권]

올해 신설된 연금고객관리팀은 고객 접점 확대와 상담 서비스 고도화에 집중하고 있다. 신규 DC(확정기여형) 및 IRP(개인형퇴직연금) 가입 고객을 대상으로 '웰컴콜(Welcome Call)' 서비스를 운영해 계좌 개설 후 3일 이내 퇴직연금 제도, 계좌 활용 방법, 모바일 자산관리 서비스 이용 방법 등을 안내한다.

또한 우수 연금PB인 '연금스타'와 고객을 1대1로 매칭해 투자 성향과 자산 현황에 맞는 연금 투자 정보와 자산관리 솔루션을 제공하고 있다.

연금 특화 서비스인 '신한 Premier 연금컨설팅'도 확대 운영 중이다. 퇴직소득세 절세 전략 시뮬레이션, 연금 수령 계획 수립, 맞춤형 연금보고서 제공 등을 통해 고객별 상황에 적합한 솔루션을 지원한다.

법인 CEO 및 고위 임원을 대상으로 한 'C-Level 컨설팅' 서비스도 운영하고 있다. 자산 구조와 세무 이슈, 은퇴 계획 등을 종합적으로 분석해 자산관리 방안을 제시한다.

연금고객관리팀은 신설 이후 현재까지 약 200건의 '신한 Premier 연금컨설팅'을 제공했다. 증가하는 상담 수요에 대응하기 위해 지난 8월 모바일 상담 신청 서비스도 도입했다. 고객은 영업점 방문이나 별도 연락 없이 원하는 시점에 모바일로 상담을 신청할 수 있다.

정용욱 신한투자증권 신한 Premier 총괄 사장은 "연금은 가입 이후의 운용과 관리가 더욱 중요한 금융상품"이라며 "고객이 필요한 시점에 실질적인 도움을 받을 수 있도록 차별화된 고객관리 서비스와 연금 솔루션을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com