LIG D&A·두산에너빌리티, 유도무기·항공기용 엔진 개발 협력

AI 핵심 요약beta
- LIG D&A는 19일 두산에너빌리티와 유도무기·항공기 엔진 개발 MOU를 체결했다
- 양사는 유도무기 체계기술과 가스터빈 엔진기술을 결합해 공동 연구개발에 나선다
- 양사는 협력 모델을 발굴해 방산 기술 경쟁력과 공급망 안정성 강화에 협력한다
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차세대 무기체계 경쟁력 강화·방산 공급망 안정화 목표
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 두산에너빌리티와 유도무기 및 항공기용 엔진 개발을 위한 기술 협력에 나선다.
LIG D&A는 지난 19일 경기 분당 두산타워에서 두산에너빌리티와 유도무기 및 항공기용 엔진 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다. 협약식에는 박태식 LIG D&A 미사일시스템사업부문장과 손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약에 따라 양사는 각사가 보유한 핵심 기술과 연구개발 역량을 결합해 차세대 무기체계의 기술 경쟁력을 높일 계획이다.
LIG D&A는 유도무기 체계개발 및 체계통합 기술을, 두산에너빌리티는 발전용 가스터빈 개발 과정에서 축적한 엔진 기술력을 제공한다. 이를 바탕으로 유도무기 성능 고도화와 차세대 항공 추진기관 기술 개발을 위한 공동 연구개발 기반을 마련할 방침이다.
양사는 향후 구체적인 협력 모델을 발굴하고 국내 방위산업의 기술 경쟁력과 공급망 안정성을 강화하는 데도 협력하기로 했다.
박태식 LIG D&A 미사일시스템사업부문장은 "이번 협약은 유도무기 체계개발 분야의 전문성과 엔진 분야의 기술 역량을 결집해 차세대 유도무기체계 경쟁력을 강화할 수 있는 중요한 계기"라며 "양사의 기술협력을 통해 국내 방산 기술의 고도화와 K-방산의 글로벌 경쟁력 제고에 기여하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com