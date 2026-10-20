'2026 국제 공구·스마트 용접 자동화전' 27일 킨텍스서 개막

AI 핵심 요약beta
- 2026 국제 공구·스마트 용접 자동화전이 27일부터 킨텍스에서 열린다
- 12개국 120개 업체가 첨단 공구·용접장비 등 7만5천 종을 선보인다
- 전시회는 업계 판로 확대와 AI·로봇 자동화 기반 제조혁신을 지원한다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = '2026 국제 공구 및 스마트 용접 자동화전'이 오는 27일부터 30일까지 나흘간 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장 2홀에서 열린다.
20일 한국공구공업협동조합과 한국용접공업협동조합에 따르면, 이번 전시회는 올해로 30회를 맞는다. 독일, 미국, 일본, 중국 등 12개국 120개 업체가 참가해 약 7만 5천 종의 첨단 공구와 용접·절단 장비, 로봇 자동화 시스템 및 관련 솔루션을 선보일 예정이다.
이번 전시회는 글로벌 경기 불확실성과 핵심 원자재 가격 상승, 공급망 불안으로 어려움을 겪는 국내 공구·용접 업계의 판로 확대와 신규 거래선 발굴을 지원하는데 중점을 둔다. AI와 로봇 자동화 기술을 활용한 생산공정 혁신과 제조업 경쟁력 강화 방안도 제시할 계획이다.
효성중공업과 동반성장위원회는 한국용접공업협동조합과의 대·중소기업 상생협약에 따라 2022년부터 올해까지 5년 연속 용접 관련 중소기업의 참가비 일부와 부대행사를 지원하고 있다. 전시 기간에는 한국용접공업협동조합이 주관하는 제4회 AR 시뮬레이터 용접 기능 경기대회도 개최될 예정이다.
tack@newspim.com