전남광주 정체전선 영향 가을비…20~21일 최대 50㎜

AI 핵심 요약beta
- 20일 기상청은 전남·광주에 이틀간 최대 50㎜ 비가 내린다고 예보했다
- 전남 남해안에는 시간당 10㎜ 안팎 비가 내리고 누적 26.5㎜를 기록했다
- 비로 가시거리와 도로 상태가 나빠지고 강풍·풍랑에도 주의가 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주에 이틀간 최대 50㎜의 비가 내리겠다.
20일 기상청에 따르면 이날부터 오는 21일까지 전남광주는 남해상에 위치한 정체전선의 영향을 받겠다.
비구름대는 시속 60km 안팎의 속도로 동북동진하고 있다.
고흥과 여수 등 전남권 남해안 중심으로 시간당 10㎜ 안팎의 비가 내리고 있으며 이틀간 예상 강수량은 10~50㎜다.
이날 오전 0시부터 6시까지 누적 강수량은 보길도(완도) 26.5㎜, 가거도(신안) 22.0㎜, 소리도(여수) 22.0㎜, 진도(레) 21.5㎜, 도화(고흥) 21.5㎜, 마량(강진) 18.5㎜, 현산(해남) 18.0㎜, 고흥 17.0㎜, 무등산(광주) 15.5㎜ 등으로 나타났다.
비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠다.
이날 낮 최고기온은 19~21도의 분포를 보여 평년과 비슷하거나 조금 낮겠다.
전남권 곳곳에 강풍 및 풍랑 예비특보가 발효돼 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.
bless4ya@newspim.com