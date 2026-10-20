LG전자, 차량·도로 통신 결합…교통사고 예방 기술 선보여

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 20일 V2X·V2N 통합 교통안전 솔루션을 시연했다
- 실제 도로에서 차량 고장과 악천후 등 위험 알림을 선보였다
- 두 통신 기술을 결합해 끊김 없는 위험 정보 전달을 구현했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유럽 신차 안전평가 최고 등급 기준 충족…글로벌 시장 공략
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 차량과 도로 인프라, 통신망을 연결해 교통사고 위험을 미리 알려주는 차세대 교통안전 기술을 선보인다. 서로 다른 차량 통신 기술을 결합해 통신 환경에 관계없이 위험 정보를 제공하는 것이 핵심이다.
LG전자는 19일부터 23일까지 강원도 강릉에서 열리는 '2026 ITS 세계총회'에 참가해 V2X(차량·사물 간 통신)와 V2N(차량·네트워크 간 통신)을 결합한 통합 교통안전 솔루션을 시연한다고 20일 밝혔다.
이번 시연은 실제 도로 약 2.6㎞ 구간에서 진행된다. 참가자는 차량에 탑승해 고장·정지 차량, 도로공사, 악천후, 구급차 접근, 보행자 충돌 위험 등을 차량이 사전에 감지하고 운전자에게 알리는 과정을 체험할 수 있다.
V2X는 차량과 도로 시설물이 직접 정보를 주고받는 기술이며, V2N은 이동통신망을 이용해 넓은 지역의 교통 정보를 제공하는 기술이다. LG전자는 두 방식을 결합해 직접 통신이 어려운 지역에서도 위험 정보를 끊김 없이 전달하도록 했다. LG전자에 따르면 이번 솔루션은 유럽 신차 안전성 평가 프로그램인 유로앤캡(Euro NCAP)의 최고 등급 기준을 충족한다.
LG전자는 세계 1위 텔레매틱스 기술력을 바탕으로 차량 통신 사업을 확대하고 있다. 최근 5G 최신 통신표준 기반 솔루션을 유럽 완성차 양산 모델에 적용했으며, 제네시스 GV90에도 차량 통신제어시스템을 공급하고 있다. 이상용 LG전자 VS연구소장 부사장은 "차량과 도로 인프라, 네트워크를 유기적으로 연결하는 V2X 기술을 지속 고도화해 더욱 안전한 미래 모빌리티 생태계를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com