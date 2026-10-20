롯데카드, 자동차 할부채권으로 첫 유동화…1670억원 조달

AI 핵심 요약beta
- 롯데카드는 20일 자동차 할부금융 채권으로 1670억원 규모 ABCP를 처음 발행했다
- ABCP는 42개월 만기로 매월 잔액을 줄여 차환하는 롤오버 구조로 운영된다
- 자동차 할부금융 자산은 상반기 1조3564억원으로 전년보다 16.1% 증가했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데카드는 자동차 할부금융 채권을 기반으로 1670억원 규모의 국내 ABCP(자산유동화기업어음)를 처음 발행하며 자금 조달 수단을 다변화했다고 20일 밝혔다.
이번 사모 ABCP의 발행 만기는 총 42개월로, 최종 상환 시까지 매월 발행 잔액을 줄여 차환하는 롤오버 구조로 운영된다.
NH농협은행, IBK기업은행, 우리은행과 ABCP 매입보장 및 신용공여 약정을 체결했으며, 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 단기 신용등급 중 최고 등급인 A1(sf)을 획득했다. sf는 Structured Finance(구조화금융)의 약자로, 해당 등급이 자산유동화 등 구조화금융 상품에 부여됐음을 나타낸다.
롯데카드는 신용카드 결제와 할부금융을 결합해 고객 편의성을 높인 '롯데카드 다이렉트 오토' 등을 중심으로 자동차 할부금융을 운영하고 있다. 지난 상반기 기준 자동차 할부금융 자산은 1조3564억원으로 전년 동기 1조1678억원 대비 16.1% 증가했다.
롯데카드 관계자는 "자동차 할부금융 자산의 성장에 힘입어 해당 채권을 기반으로 첫 유동화 자금 조달에 성공했다"며 "안정적인 유동성 확보를 위해 앞으로도 조달 수단 다변화 노력을 이어갈 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com