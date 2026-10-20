김이탁 국토차관 "현장 고령화 우려…건설로봇에 585억원 투자"

AI 핵심 요약beta
- 김이탁 국토부 1차관이 20일 건설 위험작업의 로봇 대체를 추진했다
- 정부는 내년 건설현장 AI 전환사업에 585억원을 반영했다
- 국토부는 건설로봇 개발·활용을 위한 법안 마련에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
개발·활용 지원법 추진하고
도입·운영 부담도 개선
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 김이탁 국토교통부 제1차관이 건설현장의 위험하고 힘든 작업을 로봇으로 대체하기 위해 예산 지원과 법·제도 정비에 나서겠다고 밝혔다. 내년 정부 예산안에 건설현장 인공지능(AI) 전환 지원사업비를 반영하고 건설로봇 개발·활용을 뒷받침할 법안도 조속히 마련한다는 방침이다.
김 차관은 20일 서울 중구 페럼타워에서 열린 '건설로보틱스 혁신포럼' 출범식 개회사에서 "건설 기능인력 10명 중 6명 이상이 50대 이상"이라며 "그동안 오랜 경험을 가진 숙련인력들이 현장을 지탱해 왔지만 힘들고 위험한 작업을 언제까지 사람의 힘에만 의존할 것인지 고민해야 할 때"라고 말했다.
이어 "위험하고 힘든 작업을 로봇이 대신해 준다면 현장에서 일하는 노동자들도 훨씬 안전하고 편해질 것"이라며 최근 피지컬 AI 기술의 발전으로 건설현장의 변화 가능성이 커지고 있다고 설명했다.
작업환경이 수시로 바뀌고 사람과 장비가 함께 움직이는 건설현장의 특성을 고려해야 한다고 강조했다. 로봇을 투입하기에 앞서 성능과 안전성을 꼼꼼히 확인하고 현장에서 신기술을 안심하고 사용할 수 있도록 제도적 기반을 마련하겠다는 것이다.
이를 위해 정부는 건설현장의 AI 전환을 지원하는 'CO.AX(Construction & Operation AX)' 사업을 처음 추진한다. 건설로봇의 현장 도입을 지원하는 사업으로 내년 정부 예산안에 585억원을 반영했다.
김 차관은 건설로봇이 국가 차원의 AI 전환을 이끌 핵심 과제라는 점도 강조했다. 건설산업의 기술력을 바탕으로 AI와 로봇을 결합하고 이를 현장에 적용하는 첫걸음이라는 점에서 이번 포럼 출범의 의미가 크다고 평가했다.
AI 전환의 핵심으로는 현장에 축적된 '암묵지'의 체계화를 꼽았다. 숙련인력이 경험을 통해 쌓은 지식과 판단을 AI로 시스템화해 근로자의 안전을 확보하는 데 활용해야 한다는 취지다.
김 차관은 "매일 작업계획을 세워야 하는 건설현장에서 AI와 건설로봇의 활용이 근로자의 생명을 지키는 데 기여할 수 있다"며 "무엇보다 중요한 것은 국민의 생명과 근로자의 안전인 만큼 건설로봇의 개발과 활용을 뒷받침할 법안을 이번 국회에서 조속히 마련하겠다"고 말했다.
현장 확산을 가로막는 부담도 개선한다. 김 차관은 "건설로봇이 전국 현장으로 확산될 수 있도록 도입 비용과 계약, 운영·관리 과정에서 겪는 어려움도 개선해 나가겠다"며 "건설로봇을 활용하면서 쌓이는 AI 데이터도 산업 전반에서 활용할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
산업계와 학계, 연구기관에는 로봇을 우선 도입할 작업과 현장 애로사항의 해결방안을 구체화해 달라고 요청했다. 김 차관은 "정부도 현장의 목소리에 귀 기울이고 포럼에서 나온 좋은 제안들이 정책으로 이어지도록 힘을 보태겠다"고 강조했다.
이날 출범한 건설로보틱스 혁신포럼은 건설로봇·피지컬 AI 기술의 현장 적용과 확산을 논의하는 민·관·산·학·연 협력체다. 국토부가 주최하고 대한건설기계안전관리원이 주관한 출범식에는 김 차관과 김영석 건설자동화·로보틱스학회장을 비롯해 협회, 건설사, 기술기업, 학계, 연구기관 관계자 약 130명이 참석했다.
포럼은 정책·제도, 기술·안전, 산업·데이터 등 3개 분과로 운영된다. 공동위원장은 김석기 국토부 건설기술정책국장과 한동민 대한건설기계안전관리원장이 맡고 사무국은 안전관리원에 둔다. 건설사·로봇기업과 현장 소통을 이어가며 기술개발과 현장 수요, 안전성 검증, 정책·제도를 연결하는 협력체계로 활동할 예정이다.
chulsoofriend@newspim.com