우리은행, 최고 연 3.80% 적용 '우리 369 정기예금' 출시

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 20일 3·6·9개월 선택 정기예금을 출시했다
- 우리 369 정기예금은 2조원 한도로 11월 말까지 판매한다
- 가입 금리는 기간별 3.40~3.80%로 매일 고시된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
총 2조원 한도 11월 말까지 판매…계좌 수 제한 없어 분할 가입 가능
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 가입 기간을 3·6·9개월 중 선택할 수 있는 정기예금 상품 '우리 369 정기예금'을 총 2조원 한도로 출시해 오는 11월 말까지 판매한다고 20일 밝혔다.
우리 369 정기예금은 실명의 개인이 우리WON뱅킹 앱에서 가입하는 스마트뱅킹 전용 상품이다. 계좌당 최소 가입 금액은 100만원이며 1인당 계좌 수 제한이 없다.
여행·학자금 등 용도에 맞춰 예치 금액과 만기를 자유롭게 정할 수 있어 중도해지 이자 손실을 줄일 수 있다.
금리는 20일 기준 3개월 연 3.40%, 6개월 연 3.75%, 9개월 연 3.80%로 은행권 최고 수준이다. 금리는 시장 상황을 반영해 가입 기간별로 매일 고시된다. 다만 가입 후에는 신규 가입 시점의 금리가 만기까지 유지되며, 만기 전 해지 시에는 중도해지이율이 적용된다.
우리은행 관계자는 "자금 사용 시기에 따라 예치 기간을 선택하도록 기획한 상품"이라며 "시장 상황과 자금 운용 수요를 고려한 상품을 지속 제공하겠다"고 말했다
eoyn2@newspim.com