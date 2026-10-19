우리은행, 퇴직연금 TDF 투자 고객에 치킨 경품

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 19일부터 TDF 투자 고객 대상 경품 이벤트를 진행했다
- TDF 100만원 이상 순매수한 선착순 2500명에게 치킨 기프티콘을 제공한다
- DC·IRP 가입자는 8개 운용사 상품에 투자하고 응모하면 참여할 수 있다
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TDF 100만원 이상 순매수 시 선착순 2500명 증정
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 퇴직연금 가입자의 장기적인 노후자산 관리를 지원하기 위해 타깃데이트펀드(TDF) 투자 고객을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다.
우리은행은 19일부터 오는 12월 31일까지 '키우자, 굴리자 TDF' 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
TDF는 가입자의 예상 은퇴 시점에 맞춰 주식과 채권 등 자산 비중을 자동으로 조절하는 생애주기형 펀드다. 은퇴 시점이 가까워질수록 주식 등 위험자산 비중을 낮추고 채권 등 안전자산 비중을 높이는 방식으로 운용된다.
이벤트 대상은 우리은행 확정기여형(DC) 퇴직연금과 개인형 퇴직연금(IRP) 가입자다. 우리자산운용을 비롯해 KB·미래에셋·삼성·신한·키움·한국투자·한화자산운용 등 8개 운용사의 TDF 상품에 투자하면 참여할 수 있다.
이벤트 기간 해당 운용사들의 TDF 상품을 100만원 이상 순매수한 뒤 응모를 완료한 고객 가운데 선착순 2500명에게 BBQ 치킨 기프티콘을 제공한다.
순매수 금액은 매수액에서 매도액을 뺀 금액을 기준으로 산정한다. 이벤트 관련 세부 내용은 우리은행 홈페이지와 모바일 앱 '우리WON뱅킹'에서 확인할 수 있다.
한편 우리은행은 비대면 채널을 통해 개인형 IRP에 신규 가입한 고객에게 자산관리 및 운용관리 수수료를 평생 면제하는 등 연금 자산 운용에 따른 비용 부담을 낮추고 있다.
peterbreak22@newspim.com