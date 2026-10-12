정진완 우리은행장 "은행권 자금 이탈? 우리는 3.8조 늘어"

AI 핵심 요약beta
- 정진완 우리은행장이 12일 해킹 사태 뒤 고객자금이 늘었다고 밝혔다.
- 그는 10월 1일 대비 자금이 3조8000억원 증가했다고 했다.
- 정 행장은 금융사기 예방과 정보보호 대응 강화도 약속했다.
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신한·국민·하나銀 정보유출 사고, 우리銀은 피해 없어
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 정진완 우리은행장이 최근 은행권 해킹 사태 이후 대규모 자금이 이탈했다는 보도와 관련해 "우리은행은 오히려 고객 자금이 늘었다"고 밝혔다.
정 행장은 12일 오전 열린 '금융사기 트렌드 및 대응전략' 기자간담회에서 "최근 해킹 사고 이후 은행권에서 자금이 엄청 빠졌다는 기사가 나왔는데 반대로 우리는 늘었다"며 "10월 1일 대비 (현재) 약 3조8000억원 증가했고, 특히 개인 고객 자금도 1조원가량 늘었다"고 말했다.
이는 최근 신한은행과 KB국민은행, 하나은행 등에서 잇따른 은행권 개인정보 유출 사고로 고객 불안감이 커진 가운데 우리은행의 자금 흐름은 다르다는 점을 강조한 발언이다. 5대 은행 중 우리은행과 NH농협은행에서는 개인정보 유출 사고가 발생하지 않았다.
관련해 해킹 사고 이후 5대 시중은행의 요구불예금은 이달 들어 일주일 만에 20조원 넘게 감소한 것으로 확인됐다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행의 요구불예금 잔액은 지난달 말 675조5249억원에서 이달 7일 655조3919억원으로 20조1330억원 줄었다. 정기예금도 같은 기간 2조7290억원 감소했다.
한편 정 행장은 이날 금융사기 예방을 위한 선제적 대응의 중요성도 강조했다. 그는 지난해 경찰 출신 금융사기 예방 전문가인 전재홍 금융사기예방 총괄 수석 부장을 영입한 배경을 설명하며 "은행권에서 (금융사기 관련) 고쳐야 할 게 정말 많더라"며 "금융소비자 보호나 정보보호 등 모든 영역에서 선제적인 대응을 더 강화하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com