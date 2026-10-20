신한카드, 최저 연 9.9% 생활안정대출 출시…중저신용자에 최대 1000만원

AI 핵심 요약beta
- 신한카드는 20일 중·저신용자 대상 대출을 출시했다
- 신용평점 하위 50% 고객에게 최대 1000만원을 빌려준다
- 금리는 연 9.9~12.26%, 기간은 최장 36개월로 정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 중·저신용자에게 최대 1000만원을 최저 연 9.9% 금리로 빌려주는 '중금리 생활안정대출'을 출시했다고 20일 밝혔다.
지난 4월 금융당국의 중금리대출 활성화 방안으로 중저신용자 전용 민간중금리 상품인 생활안정대출이 신설된 이후 카드사 중 첫 출시다.
이 상품은 신용평점 하위 50%에 해당하는 고객을 대상으로 한다. 대출한도는 최대 1000만원, 대출기간은 최장 36개월이며 금리는 연 9.9~12.26%가 적용된다.
총부채원리금상환비율(DSR) 규제는 적용되지만, 신용대출 한도를 연소득 이내로 제한하는 규제는 받지 않는다. 생활안정대출 취지에 따라 대출 실행일로부터 1년간 주택구입 금지 약정을 체결해야 한다.
대출 신청은 신한 SOL페이와 신한카드 홈페이지에서 비대면으로 가능하며, 상품에 대한 상세한 내용도 확인할 수 있다.
신한카드 관계자는 "안정적인 신용평가 역량을 바탕으로 선제적으로 중금리 생활안정대출을 출시하게 됐다"며 "신한금융그룹의 '포용금융 2.0 ON(溫)'에 주도적으로 참여해 어려움을 겪는 중·저신용자의 금융 접근성을 높이는 데 적극 노력할 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com