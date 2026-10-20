HD현대, HMM과 2조원대 수주 계약…LNG 이중연료선 8척 확보

AI 핵심 요약beta
- HD한국조선해양은 20일 HMM과 친환경 컨테이너선 8척 계약을 체결했다
- 계약 규모는 1조9196억원으로 LNG 이중연료 추진 선박이다
- 선박은 울산과 영암에서 건조돼 2029년까지 순차 인도된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 국내 최대 컨테이너선사 HMM으로부터 약 2조원 규모의 초대형 친환경 컨테이너선 건조 계약을 따냈다.
HD현대의 조선 중간지주사 HD한국조선해양은 HMM과 1만3000TEU급 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진 컨테이너선 8척에 대한 건조 계약을 체결했다고 20일 밝혔다. 계약금액은 총 1조9196억원이다.
이번에 수주한 선박은 길이 337m, 너비 51m, 높이 27.9m 규모다. LNG와 기존 선박 연료를 모두 사용할 수 있는 이중연료 추진 엔진이 탑재된다.
선박은 울산 HD현대중공업에서 2척, 영암 HD현대삼호에서 6척을 각각 건조한다. 오는 2029년까지 순차적으로 HMM에 인도할 예정이다.
특히 HD현대의 친환경 독립형 탱크 제작기지인 HD현대에코비나에서 생산한 LNG 연료탱크가 적용된다. HD현대는 핵심 기자재를 그룹 내에서 직접 공급해 친환경 선박 사업의 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
HD현대 관계자는 "글로벌 선사를 중심으로 LNG 운반선과 LPG 운반선, 컨테이너선 등의 발주 문의가 이어지고 있다"며 "축적된 설계·건조 기술력을 바탕으로 고부가가치 친환경 선박 수주를 확대해 수익성을 높이겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com