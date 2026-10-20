코윈로보틱스, 유아이봇과 반도체 로봇 사업 확대 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 코윈로보틱스는 20일 유아이봇과 반도체용 로봇 사업 확대 MOU를 체결했다.
- 양사는 AMR·모바일 매니퓰레이터·휴머노이드 공동 개발과 사업화를 추진한다.
- 코윈로보틱스는 자체 RCS를 결합해 국내외 반도체 팹 자동화를 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풀스택 로봇 전문기업 코윈로보틱스가 글로벌 임베디드 인공지능(AI) 로봇 전문기업 유아이봇 로보틱스와 반도체용 로봇 사업 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 협약을 통해 코윈로보틱스는 유아이봇의 반도체 특화 로봇 기술과 글로벌 공급 레퍼런스를 기반으로 반도체용 로봇 사업을 확대한다. 양사는 반도체용 자율이동로봇(AMR), 모바일 매니퓰레이터, 휴머노이드 로봇 및 관련 제어·운영 플랫폼의 공동 개발·검증·사업화를 추진한다.
회사에 따르면 유아이봇은 글로벌 400개 이상의 고객사와 10개 이상의 반도체 팹 공급 레퍼런스를 보유하고 있다. ISO Class 3 수준의 고청정 환경에서 12인치 웨이퍼 캐리어를 이송하는 반도체용 AMR과 모바일 매니퓰레이터 등을 공급 중이다.
코윈로보틱스는 올해 3월 국내 메모리 업체의 후공정 테스트 공정용 핸들링 로봇 공급계약을 체결한 바 있다. 이번 협력을 통해 웨이퍼 로딩·언로딩, 팹 내 공정설비 간 이송, 첨단 패키징 공정 자동화 등으로 로봇 적용 영역을 확대하고 국내 반도체 신규 고객 확보는 물론 글로벌 반도체 고객으로도 공급망을 확장할 계획이다.
코윈로보틱스는 유아이봇의 반도체 특화 로봇 기술에 자체 로봇 통합 제어시스템(RCS)과 자율주행·로봇 구동 소프트웨어·시스템 통합 역량을 결합해 반도체 팹에 최적화된 로봇 자동화 솔루션을 강화할 계획이다. 자체 개발한 RCS를 통해 다양한 기종 로봇을 하나의 시스템에서 통합 운영할 수 있다.
최근 반도체 생산현장에서는 다양한 로봇을 하나의 상위 시스템에서 제어하고 생산·물류 시스템과 연계해 통합 운영하려는 추세가 커지고 있다. 코윈로보틱스는 자체 RCS와 하드웨어·소프트웨어 통합 역량을 기반으로 반도체 팹 내 통합 로봇 자동화 사업을 확대해 나갈 계획이다.
코윈로보틱스 관계자는 "유아이봇의 반도체 특화 로봇 기술과 당사의 풀스택 기술 역량을 결합해 반도체 로봇 시장 공략을 본격화할 것"이라며 "AMR 뿐만 아니라 모바일 매니퓰레이터, 휴머노이드까지 로봇 포트폴리오를 확대해 피지컬 AI·로보틱스 사업 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com