송춘수 NH농협손보 대표, '사람 살리는 금융' 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- NH농협손해보험 송춘수 대표가 20일 금융 릴레이 캠페인에 동참했다
- 불법사금융 예방과 금융취약계층 보호의 사회적 관심을 높이기로 했다
- 송 대표는 다음 참여자로 송병환 농협네트웍스 대표를 지목했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험은 송춘수 대표가 불법사금융 피해 예방과 금융취약계층 보호를 위한 '사람 살리는 금융 릴레이 캠페인'에 동참했다고 20일 밝혔다.
서민금융진흥원이 주관하는 이번 캠페인은 불법사금융 피해를 예방하고 금융취약계층에 대한 사회적 관심을 높이기 위해 금융기관, 지방자치단체 등 다양한 기관이 릴레이 방식으로 참여한다. 송 대표는 배성완 하나손해보험 대표의 지목을 받아 참여했다.
농협손해보험은 '더 이상 불법사금융에 내몰리지 않도록 사람 살리는 금융이 지키겠습니다'라는 캠페인 슬로건을 공유하며, 불법사금융이 금융취약계층의 삶과 미래를 위협하는 중대한 사회 문제임을 강조했다.
다음 캠페인 참여자로는 송병환 농협네트웍스 대표를 지목했다.
송춘수 대표는 "불법사금융으로 고통받는 이웃들을 보호하는 것은 금융회사가 마땅히 이행해야 할 사회적 책무"라며 "앞으로도 금융취약계층을 위한 사회공헌활동을 확대하고 사회적 가치 창출에 앞장서겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com