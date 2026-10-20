셀트리온, 아시아·중남미서 점유율 확대…글로벌 성장축 다변화

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온이 20일 아시아·중남미에서 후속 제품 출시를 확대했다
- 일본 등에서 기존 제품의 높은 점유율을 활용해 판매 기반을 강화했다
- 셀트리온은 3분기 매출과 영업이익 모두 분기 최대치를 경신했다
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아시아 주요국서 70~90%대 점유율 확보
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 일본을 비롯한 아시아와 중남미에서 기존 주력 제품의 판매 기반을 활용해 후속 제품 출시를 확대한다. 미국·유럽에 이어 성장 지역을 다변화하고, 수익성 높은 제품의 매출 비중을 높인다는 전략이다.
올해 7월 기준 일본에서 자가면역질환 치료제 '램시마'(성분명 인플릭시맙)는 점유율 48%로 오리지널 의약품을 제치고 해당 성분 처방 시장 1위에 올랐다. 항암제 '허쥬마'(트라스투주맙)와 '베그젤마'(베바시주맙)도 각각 78%, 64%의 점유율을 기록했다.
다른 아시아 국가에서도 주력 제품이 높은 점유율을 확보했다. 올해 1분기 램시마는 싱가포르 93%, 홍콩 84%, 태국 78%, 말레이시아 72%로 각 시장에서 1위를 기록했다. '트룩시마'(리툭시맙)는 싱가포르와 태국에서 각각 93%, 78%의 점유율로 선두에 올랐다.
중남미에서는 브라질 사립 시장에서 램시마가 약 60%의 점유율을 기록했다. 코스타리카에서는 램시마와 트룩시마의 점유율이 각각 100%에 근접했다. 셀트리온은 국가별 공공조달 제도와 판매 환경에 맞춰 신규 제품 출시와 공공기관 입찰 참여를 확대할 계획이다.
현지 판매 인프라도 확충하고 있다. 셀트리온은 올해 3분기 기준 43개국에서 법인을 운영하고 있으며, 이 가운데 13개 법인이 아시아·중남미 등 주요 성장 시장에 있다. 일본 현지 인력은 80여 명으로 늘렸고, 태국·필리핀·베트남 등에서도 인력과 사업 기반을 확대해왔다.
셀트리온은 기존 영업망에 후속 제품을 추가해 판매 효율을 높일 방침이다. 일본에서는 최근 '스테키마'(우스테키누맙) 정맥주사(IV) 제형을 출시했으며, 2027년에는 램시마 피하주사(SC) 제형 출시를 예정하고 있다.
태국에서는 '옴리클로'(오말리주맙)와 '스토보클로·오센벨트'(데노수맙) 출시를 추진한다. 말레이시아와 싱가포르에서도 스테키마 출시를 준비하고 있으며, 중남미에서도 옴리클로 등 후속 제품의 공급 기회를 확대할 계획이다.
셀트리온은 올해 3분기 연결 기준 매출 1조5000억원, 영업이익 5100억원의 잠정 실적을 기록했다. 기존 제품의 판매 확대와 후속 제품군 성장에 힘입어 매출과 영업이익 모두 분기 최대치를 경신했다.
셀트리온 관계자는 "이미 구축한 현지 판매 인프라와 기존 제품의 높은 시장 점유율은 고수익 후속 제품의 시장 확대를 위한 중요한 기반"이라며 "미국과 유럽에 이어 아시아·중남미에서도 신규 제품 출시를 가속화해 글로벌 성장축을 다변화하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com