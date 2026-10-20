대웅제약, 중남미 첫 '나보타 마스터 클래스'…의료진 200명 참여

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약은 13~14일 아르헨티나에서 나보타 학술행사를 개최했다
- 중남미 6개국 의료진 약 200명이 참석해 역대 최대 규모를 기록했다
- 대웅제약은 지역별 맞춤 교육으로 나보타의 중남미 사업을 확대한다
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남미 매출 최근 3년 연평균 20% 성장
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 지난 13∼14일 아르헨티나 부에노스아이레스에서 의료진 대상 학술 프로그램 '나보타 마스터 클래스(NMC) LATAM 2026'을 개최했다고 20일 밝혔다.
NMC가 중남미 현지에서 열린 것은 이번이 처음이다. 브라질·아르헨티나·칠레·에콰도르·페루·파나마 등 6개국 의료진 약 200명이 참석했다. 다국가 의료진이 참여한 NMC 가운데 참석자 수 기준 역대 최대 규모다.
이번 행사에는 한국과 브라질, 아르헨티나, 아랍에미리트(UAE) 등에서 초청한 강연자 7명이 참여했다. 중남미 의료진의 진료 환경과 환자의 해부학적 특성, 표정 패턴을 고려한 시술 전략을 중심으로 교육을 진행했다.
이론 강연에서는 한국과 중남미의 톡신 시술 동향과 임상 경험을 공유했다. 나보타 시술법인 '나보리프트'와 '나보글로우'를 활용한 리프팅·피부 관리 사례를 소개하고, 다한증 치료와 교근 시술에 필요한 해부학적 지식 및 환자별 접근법을 다뤘다.
패널 토론에서는 톡신 시술의 지속 기간과 환자 특성에 따른 시술 전략을 논의했다. 시술 시연에서는 나보리프트·나보글로우와 톡신·스킨부스터를 결합한 '글로우톡스' 등의 주입 기법을 소개했다.
대웅제약은 2015년 파나마를 시작으로 브라질·아르헨티나·칠레·페루 등 중남미 12개국에 나보타를 출시했다. 최근 3년간 나보타의 남미 매출은 연평균 20% 성장했다.
윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 "각국 의료진이 축적해 온 임상 경험과 전문 지식을 바탕으로 나보타의 다양한 활용 가능성을 함께 모색했다는 점에서 의미가 크다"며 "지역별 의료 환경과 학술적 니즈를 반영한 교육 프로그램을 확대해 글로벌 의료진과의 교류를 지속해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com