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[핌in파주] '빗속 혈투' 극복 정찬민, 더채리티 클래식 정상...3년 만에 우승

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  • 정찬민이 18일 KPGA 더채리티 클래식에서 19언더파로 우승했다
  • 신상훈을 1타 차로 제친 정찬민은 약 3년 만에 통산 3승을 달성했다
  • 정찬민은 전 라운드 선두를 지킨 와이어 투 와이어 우승을 기록했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[파주=뉴스핌] 이웅희 기자='헐크' 정찬민이 거센 빗줄기와 경쟁자들의 추격을 뿌리치고 한국프로골프(KPGA) 투어에서 약 3년 만에 우승 트로피를 다시 들어 올렸다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=정찬민이 2026 채리티 클래식 우승 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. [사진=KPGA] 2026.10.18 iaspire@newspim.com

정찬민은 18일 경기도 파주시 서원밸리 컨트리클럽(파72)에서 열린 KPGA 투어 더채리티 클래식(총상금 10억 원) 최종 4라운드에서 버디 1개와 보기 3개, 더블보기 1개를 묶어 4오버파 76타를 기록했다.

최종 합계 19언더파 269타를 작성한 정찬민은 18언더파 270타로 추격한 신상훈을 1타 차로 제치고 정상에 올랐다. 우승 상금 2억 원도 받게 됐다.

2023년 5월 GS칼텍스 매경오픈에서 첫 우승을 신고한 뒤 같은 해 11월 골프존-도레이 오픈까지 석권했던 정찬민은 약 3년 만에 승수를 추가하며 개인 통산 3승 고지를 밟았다.

특히 이번 대회에서는 첫날부터 마지막 날까지 한 차례도 선두를 내주지 않는 '와이어 투 와이어' 우승을 달성했다. 2023년 GS칼텍스 매경오픈에 이어 개인 통산 두 번째다.

정찬민은 1라운드에서 9언더파 63타를 기록하며 단독 선두에 나섰고, 2라운드와 3라운드에서도 공격적인 경기 운영으로 경쟁자들과 격차를 벌렸다. 3라운드까지 무려 23언더파를 몰아치며 우승 가능성을 높였다.

그러나 마지막 날에는 전혀 다른 양상이 펼쳐졌다. 강한 바람에 비까지 내리는 궂은 날씨 속에 경기가 진행됐다. 그래도 7번 홀까지 파 행진을 이어간 정찬민은 8번 홀(파4)에서 보기를 범하며 첫 번째 위기를 맞았다. 후반 첫 홀인 10번 홀(파4)에서는 더블보기까지 나오면서 선두 자리가 위태로워졌다.

게다가 폭우까지 쏟아졌다. 오후 1시 22분 악천후로 경기가 중단됐고, 약 1시간 40분이 지난 오후 3시에야 선수들이 다시 코스로 돌아왔다. 경기 재개 이후에도 정찬민의 샷은 좀처럼 안정을 찾지 못했다. 11번 홀(파5)에서 다시 1타를 잃으면서 한때 4타까지 벌어졌던 우위가 2타 차로 줄어들었다.

13번 홀(파3)에서 이날 첫 버디를 낚으며 한숨을 돌렸지만, 16번 홀(파5)에서 또다시 보기를 기록해 신상훈과 김백준의 압박을 받았다.

승부는 마지막 두 홀에서 갈렸다. 정찬민은 17번 홀(파3)에서 파를 지켜 추가 실점을 막았다. 이어 18번 홀(파4)에서는 신상훈이 버디를 성공시키며 1타 차까지 따라붙었다. 연장전 가능성까지 제기된 상황에서 정찬민은 마지막 파 퍼트를 성공시키며 길었던 우승을 확정했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=정찬민이 2026 채리티 클래식 우승 후 동료들의 축하를 받고 있다. [사진=KPGA] 2026.10.18 iaspire@newspim.com

정찬민은 "11번 홀이 가장 어려웠던 순간이었다. 타수를 잃는 사이 다른 선수들이 격차를 좁혔지만, 순위보다는 매 샷에 집중하려 했다"면서 "17번 홀 파 세이브가 결정적이었다. 당시 실수 한 번으로 결과가 달라질 수 있었지만 파 퍼트를 성공시킨 뒤 마지막 홀에 한결 편안하게 임할 수 있었다"고 돌아봤다. 

이번 우승으로 시즌 개인 타이틀 경쟁도 새로운 국면을 맞았다. 제네시스 포인트 1000점을 추가한 정찬민은 4744.77점으로 대상 포인트 순위 2위에 올랐다. 준우승한 신상훈이 4807.94점으로 선두에 나섰고, 종전 1위 장유빈은 4512.08점으로 3위로 밀렸다. 신상훈과 정찬민의 격차는 불과 63.17점이다.

정찬민은 남은 시즌 제네시스 대상 수상에 도전하는 동시에 미국 무대 진출 준비도 이어갈 계획이다. 대상 수상 여부에 따라 미국 콘페리투어 퀄리파잉스쿨(Q스쿨) 참가 일정을 조정할 방침이다.

정찬민은 "장타력과 체력에 자신있다. 하지만 세계 무대에서 경쟁하려면 다른 기술적인 부분을 더욱 발전시켜야 한다"고 밝혔다.

한편 마지막까지 우승을 다퉜던 신상훈은 1타 차 준우승으로 제네시스 포인트 선두를 차지했고, 3위에 오른 김백준은 대상 포인트 순위 36위에 진입해 제네시스 챔피언십 출전 자격을 확보했다.

iaspire@newspim.com

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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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