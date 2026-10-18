[핌in파주] '빗속 혈투' 극복 정찬민, 더채리티 클래식 정상...3년 만에 우승

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[파주=뉴스핌] 이웅희 기자='헐크' 정찬민이 거센 빗줄기와 경쟁자들의 추격을 뿌리치고 한국프로골프(KPGA) 투어에서 약 3년 만에 우승 트로피를 다시 들어 올렸다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=정찬민이 2026 채리티 클래식 우승 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. [사진=KPGA] 2026.10.18 iaspire@newspim.com

정찬민은 18일 경기도 파주시 서원밸리 컨트리클럽(파72)에서 열린 KPGA 투어 더채리티 클래식(총상금 10억 원) 최종 4라운드에서 버디 1개와 보기 3개, 더블보기 1개를 묶어 4오버파 76타를 기록했다.

최종 합계 19언더파 269타를 작성한 정찬민은 18언더파 270타로 추격한 신상훈을 1타 차로 제치고 정상에 올랐다. 우승 상금 2억 원도 받게 됐다.

2023년 5월 GS칼텍스 매경오픈에서 첫 우승을 신고한 뒤 같은 해 11월 골프존-도레이 오픈까지 석권했던 정찬민은 약 3년 만에 승수를 추가하며 개인 통산 3승 고지를 밟았다.

특히 이번 대회에서는 첫날부터 마지막 날까지 한 차례도 선두를 내주지 않는 '와이어 투 와이어' 우승을 달성했다. 2023년 GS칼텍스 매경오픈에 이어 개인 통산 두 번째다.

정찬민은 1라운드에서 9언더파 63타를 기록하며 단독 선두에 나섰고, 2라운드와 3라운드에서도 공격적인 경기 운영으로 경쟁자들과 격차를 벌렸다. 3라운드까지 무려 23언더파를 몰아치며 우승 가능성을 높였다.

그러나 마지막 날에는 전혀 다른 양상이 펼쳐졌다. 강한 바람에 비까지 내리는 궂은 날씨 속에 경기가 진행됐다. 그래도 7번 홀까지 파 행진을 이어간 정찬민은 8번 홀(파4)에서 보기를 범하며 첫 번째 위기를 맞았다. 후반 첫 홀인 10번 홀(파4)에서는 더블보기까지 나오면서 선두 자리가 위태로워졌다.

게다가 폭우까지 쏟아졌다. 오후 1시 22분 악천후로 경기가 중단됐고, 약 1시간 40분이 지난 오후 3시에야 선수들이 다시 코스로 돌아왔다. 경기 재개 이후에도 정찬민의 샷은 좀처럼 안정을 찾지 못했다. 11번 홀(파5)에서 다시 1타를 잃으면서 한때 4타까지 벌어졌던 우위가 2타 차로 줄어들었다.

13번 홀(파3)에서 이날 첫 버디를 낚으며 한숨을 돌렸지만, 16번 홀(파5)에서 또다시 보기를 기록해 신상훈과 김백준의 압박을 받았다.

승부는 마지막 두 홀에서 갈렸다. 정찬민은 17번 홀(파3)에서 파를 지켜 추가 실점을 막았다. 이어 18번 홀(파4)에서는 신상훈이 버디를 성공시키며 1타 차까지 따라붙었다. 연장전 가능성까지 제기된 상황에서 정찬민은 마지막 파 퍼트를 성공시키며 길었던 우승을 확정했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=정찬민이 2026 채리티 클래식 우승 후 동료들의 축하를 받고 있다. [사진=KPGA] 2026.10.18 iaspire@newspim.com

정찬민은 "11번 홀이 가장 어려웠던 순간이었다. 타수를 잃는 사이 다른 선수들이 격차를 좁혔지만, 순위보다는 매 샷에 집중하려 했다"면서 "17번 홀 파 세이브가 결정적이었다. 당시 실수 한 번으로 결과가 달라질 수 있었지만 파 퍼트를 성공시킨 뒤 마지막 홀에 한결 편안하게 임할 수 있었다"고 돌아봤다.

이번 우승으로 시즌 개인 타이틀 경쟁도 새로운 국면을 맞았다. 제네시스 포인트 1000점을 추가한 정찬민은 4744.77점으로 대상 포인트 순위 2위에 올랐다. 준우승한 신상훈이 4807.94점으로 선두에 나섰고, 종전 1위 장유빈은 4512.08점으로 3위로 밀렸다. 신상훈과 정찬민의 격차는 불과 63.17점이다.

정찬민은 남은 시즌 제네시스 대상 수상에 도전하는 동시에 미국 무대 진출 준비도 이어갈 계획이다. 대상 수상 여부에 따라 미국 콘페리투어 퀄리파잉스쿨(Q스쿨) 참가 일정을 조정할 방침이다.

정찬민은 "장타력과 체력에 자신있다. 하지만 세계 무대에서 경쟁하려면 다른 기술적인 부분을 더욱 발전시켜야 한다"고 밝혔다.

한편 마지막까지 우승을 다퉜던 신상훈은 1타 차 준우승으로 제네시스 포인트 선두를 차지했고, 3위에 오른 김백준은 대상 포인트 순위 36위에 진입해 제네시스 챔피언십 출전 자격을 확보했다.

iaspire@newspim.com