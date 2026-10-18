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[프로농구] '지각 개막' 서울SK, '3점슛 폭발' 고양 소노에 패배...현대모비스는 KT 제압

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  • 서울 SK가 18일 고양 소노와 홈 개막전에서 81-87로 패했다
  • 소노는 오브라이언트와 이정현의 3점슛으로 SK 외곽 수비를 공략했다
  • 울산 현대모비스는 18일 수원 KT를 96-80으로 꺾고 원정 15연패를 끊었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서울 SK가 뒤늦은 홈 개막전에서 고양 소노에 발목을 잡혔다.

SK는 18일 잠실학생체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규시즌 소노와의 홈 개막전에서 81-87로 패했다.

[서울=뉴스핌] SK 자밀 워니가 18일 서울 학생체육관에서 열린 고양 소노와 경기에서 수비 리바운드 중이다. [사진=KBL] 2026.10.18 willowdy@newspim.com

SK는 당초 국제농구연맹(FIBA)이 주관하는 아시아농구챔피언스리그(BCL 아시아)에 KBL 대표로 출전할 예정이었다. 하지만 미국-이란의 정세 여파로 개최지와 일정이 불투명해져 FIBA가 올해 대회를 취소했다. 하지만 SK의 대회 참가를 전제로 KBL 일정이 이미 짜였다. SK는 결국 2주 늦은 이날에야 지각 개막전을 치르게 됐다.

하지만 소노의 3점슛을 막지 못한 SK는 아쉽게 패했다. 이날 소논느 자니 오브라이언트와 이정현이 각각 3점슛 5개씩을 터뜨리며 공격을 주도했다. 스카티 제임스는 20득점 10리바운드로 더블더블을 기록해 팀의 2연승에 힘을 보탰다.

1쿼터부터 팽팽한 접전이 이어졌다. 경기가 시작하기 무섭게 SK 김낙현이 3점포를 가동했다. 이에 소노 오브라이언트가 3점슛으로 응수했다. 한동안 이런 흐름이 반복됐다. 쿼터 중반에는 자밀 워니가 쾌조의 득점력을 뽐내며 13-10으로 다시 리드를 잡았다. 하지만 소노 켐바오, 이정현이 득점포를 가동하며, 소노가 19-15로 다시 앞서갔다. 결국 에디 다니엘과 알빈 톨렌티노의 득점으로 양 팀은 균형을 맞추며 경기를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 고양 소노 자밀 오브라이언트와 이정현이 18일 서울 잠실학생체육관에서 열린 서울 SK와 경기에서 득점 후 하이파이브를 하고 있다. [사진=KBL] 2026.10.18 willowdy@newspim.com

2쿼터는 소노의 외곽포가 돋보였다. 이정현이 세 번 연속 3점슛을 터뜨려 30-27로 리드를 잡았다. 이에 SK 워니가 덩크슛을 시작으로 3연속 득점으로 32-33으로 소노를 추격했다. 소노는 오브라이언트의 2연속 3점슛에 이어 제임스의 자유투로 41-36까지 달아났다. 워니와 에디가 득점으로 42-43까지 추격한 채 전반을 마무리했다.

3쿼터 SK 아이재아 힉스와 소노 제임스가 득점 경쟁을 벌였다. 쿼터 종료 약 2분 전 SK 오재현의 득점으로 62-62로 양 팀이 균형을 이뤘다. 하지만 오브라이언트가 3점 버저비터 슛을 기록해 70-65로 소노가 리드를 잡았다.

마지막 쿼터에서 소노가 분위기를 이어갔다. 임동섭을 시작으로 이정현, 스카티 제임스가 연속 3점 슛을 터뜨리며 내리 9점을 뽑아내 79-70으로 달아났다. 이어 이정현이 3점포를 추가하며 82-70, 12점 차까지 격차가 벌어졌다.

SK도 안영준의 3점슛과 에디, 김낙현의 득점을 더해 맹추격에 나섰다. 이후 안영준이 득점과 자유투 2개를 성공시켜 81-84, 3점 차까지 따라붙었다.

하지만 공격 리바운드를 따낸 켐바오의 패스를 받은 이재도가 3점슛을 터트려 87-81로 점수 차를 벌렸다. 작전 시간 후 SK는 득점을 올리지 못하고 결국 패했다.

[서울=뉴스핌] 울산 현대모비스 다리우스 베즐리가 18일 수원KT소닉붐아레나에서 열린 수원KT와 2026-2027 KCC 프로농구에서 환호하고 있다. [사진=KBL] 2026.10.18 willowdy@newspim.com

한편 수원 KT 소닉붐 아레나에서는 울산 현대모비스가 수원 KT를 96-80으로 제압했다.

이날 승리로 현대모비스는 원정 15연패에서 탈출했다. 다리우스 베즐리가 23점 10리바운드로 더블더블을 작성하며 맹활약했다. 이우석과 게이지 프림(7리바운드)도 나란히 20점씩을 보태며 완승에 앞장섰다.

반면 KT 패리스 배스가 양 팀 최다 득점인 31점으로 분전했지만, 팀의 3연패를 막기엔 부족했다. 

willowdy@newspim.com

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"아빠, 어른되면 만나요"…순직 소방관 딸의 편지 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 경기 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고(故) 김진석 소방위의 6세 딸이 아버지에게 쓴 편지가 공개돼 안타까움을 더하고 있다. 내년 초등학교 입학을 앞둔 딸은 아버지에게 "그리운 아빠, 나중에 꼭 다시 만나요. 그땐 제가 아마 어른이 됐을 때일 거예요"라는 마지막 인사를 남겼다. ◆ "아빤 저를 제일 사랑하셨다는 거"…딸의 마지막 편지 18일 송영길 더불어민주당 의원(인천 연수갑)이 소셜미디어에 공개한 사진에는 김 소방위의 딸이 아버지를 향해 직접 쓴 편지가 담겼다. 딸은 "보고 싶은 아빠께"라는 말로 편지를 시작했다. 이어 "아빤 어제 돌아가셨는데 지금도 너무 보고 싶네요. 우린 지금 장례식장이에요"라고 적었다. 고(故) 김진석 소방위 딸의 편지. [사진=송영길 의원 페이스북] 이어 "전 알아요. 아빤 저를 제일 사랑하셨다는 거"라며 "그리운 아빠, 나중에 꼭 다시 만나요. 그땐 제가 아마 어른이 됐을 때일 거예요"라고 했다. 편지는 "사랑해요. 보고 싶은 아빠. 사랑해요"라는 말로 끝났다. 편지 옆에는 '출동'이라는 글자와 함께 소방차 그림도 그려져 있었다. 송 의원은 조문 이후 소셜미디어를 통해 "영정사진과 앞에 놓인 6살 딸이 아빠에게 쓴 편지를 보니 눈물이 핑 돈다"며 "소방관의 출근 인사가 마지막 인사가 되는 비극을 막기 위해 최선을 다하겠다고 다짐해본다"고 전했다. ◆ 퇴근 20분 앞두고 출동…화재 진압 중 순직 소방 경력 11년 차인 김 소방위는 지난 16일 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구 내동의 한 공장에서 발생한 화재 현장에 출동했다. 24시간 근무를 마치고 퇴근하기까지 불과 20여 분을 남겨둔 시점이었다. 김 소방위를 포함한 선착대원 4명은 건물 3층에 진입해 진화 작업을 벌였으나 불길이 확산하면서 2명이 고립됐다. 동료 대원은 구조됐지만 김 소방위는 약 27분 뒤 심정지 상태로 발견됐다. 이번 화재로 김 소방위가 숨지고 소방대원 1명이 중상을 입는 등 8명이 중경상을 입었다. 김 소방위는 아내와 내년 초등학교 입학을 앞둔 딸과 함께 새집으로 이사할 예정이었던 것으로 알려졌다. 정부는 김 소방위를 소방장에서 소방위로 1계급 특진시키고 옥조근정훈장을 추서했다. 국립현충원 안장도 지원할 계획이다. kji01@newspim.com 2026-10-18 11:35
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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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