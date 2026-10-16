KB국민은행, 기업 퇴직연금 담당자 대상 'DB 실무교육' 실시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 15일 기업 담당자 대상 DB 퇴직연금 교육을 진행했다
- 기업 담당자 150명에게 제도 변화와 현장점검 대응법을 안내했다
- 적립금 관리와 자산운용 전략 등 실무 사례를 공유했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고용노동부 현장점검 대비 및 DB 적립금 관리 등 안내
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 지난 15일 서울 여의도 신관에서 기업 퇴직연금 담당자를 대상으로 'DB 퇴직연금 실무교육'을 진행했다고 밝혔다.
이번 교육은 기업 담당자 약 150명을 대상으로 최근 관련 제도 변화와 고용노동부 현장점검에 대응해 DB형 퇴직연금 관리 역량을 높이고 실무상 어려움을 해소하고자 마련됐다.
프로그램은 실제 업무 활용도가 높은 사례를 위주로 구성됐다. 주요 내용은 고용노동부 질의회시 기반 퇴직연금 산정 사례, DB형 재정검증 결과 확인 및 현장점검 대비사항, 시장 환경을 반영한 자산운용 전략, 제도 변경사항 및 주요 질의응답 등이다.
특히 DB형 퇴직연금의 적립금 관리와 적정 납입 점검 방법을 구체적으로 안내하고, 전문가 질의응답과 운영 사례 공유를 통해 실무 현장의 궁금증과 고민을 해소하도록 했다.
KB국민은행 관계자는 "퇴직연금 제도 변화에 맞춰 담당자들의 실무 수행을 지원하고자 교육을 마련했다"며 "기업 고객의 퇴직연금 운영을 돕기 위한 교육과 컨설팅을 이어갈 계획"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com