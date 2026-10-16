미닛뮤트, 한남 신규 스토어 오픈 및 익스클루시브 컬렉션 공개

AI 핵심 요약beta
- 미닛뮤트가 16일 2026 윈터 베케이션 컬렉션을 공개했다
- 미닛뮤트는 17일 서울 한남동 신규 오프라인 매장을 연다
- 한남점에서 컬렉션 선공개와 한정판 포르타백을 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 가방 브랜드 미닛뮤트가 2026 윈터 베케이션(Winter Vacation) 컬렉션을 공개하고, 오는 10월 17일 서울 한남동에 신규 오프라인 스토어를 오픈한다.
2015년 설립된 미닛뮤트는 여행지에서 사용 가능한 가볍고 실용적인 가죽 가방을 선보이며 시작했다. 유행을 따르기보다 소재와 품질에 집중하며 간결한 디자인 속에 가죽 고유의 아름다움을 추구해왔다. 최근에는 데일리 라이프 속 여행 감성을 담은 스포티(Sporty) 라인을 선보이며 사업 영역을 넓히고 있다.
새롭게 문을 여는 미닛뮤트 한남점은 다양한 소재와 포인트 디테일, 클래식 빈티지 가구가 조화를 이루는 공간으로 꾸며졌다. 미닛뮤트의 방향성을 공간으로 재해석한 매장으로, 제품과 공간이 하나의 경험으로 연계되도록 연출했다. 야외에는 조경을 더해 도심 속 자연을 느낄 수 있도록 했다.
미닛뮤트 한남점은 10월 17일 개장하며, 방문 고객은 26 WV 컬렉션 정식 출시 전 제품을 먼저 만나볼 수 있다. 또한 미닛뮤트 한남점에서만 단독으로 선보이는 한정판 포르타백 카라멜 컬러도 공개된다. 스토어 오픈을 기념한 고객 이벤트도 진행될 예정이다.
26 WV 컬렉션은 공식 홈페이지에서 10월 19일부터 구매할 수 있다.
whitss@newspim.com