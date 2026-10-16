SH, 불법하도급 근절 나선다...현장 관계자 300명 대상 예방교육

AI 핵심 요약beta
- SH가 15일 현장 관계자 300여명 대상 불법하도급 예방교육을 실시했다
- 교육은 주요 유형과 법령, 현장 대응 방안을 사례 중심으로 다뤘다
- SH는 하도급 현장관리단을 운영하며 계약과 대금 지급 등을 점검했다
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하도급 현장 관리단 운영해 자체 점검
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)는 불법하도급 근절을 위해 현장 관계자를 대상으로 '2026 하반기 불법하도급 예방교육'을 실시했다고 16일 밝혔다.
SH는 전날 SH 본사 대강당에서 공사 감독관, 시공사, 건설사업관리단 관계자 등 300여명을 대상으로 교육을 실시했다.
이번 교육은 정부 공공 건설현장 불법하도급 단속과 관리·감독 강화에 맞춰 현장 관계자 대응 역량을 높이고 불법하도급을 예방하기 위해 마련됐다.
이성철 KCP솔루션 대표이사가 교육을 맡았다. 불법하도급 주요 유형과 관련 법령, 현장 실무자가 알아야 할 예방·대응 방안 중심으로 진행됐다.
특히 하도급 계약과 시공 과정에서 발생할 수 있는 위법 요인을 현장 관계자가 사전에 파악하고 관련 법령과 절차에 따라 업무를 수행하도록 실제 사례 중심으로 교육했다.
SH는 불법하도급 교육 외에도 현장 점검 활동도 이어가고 있다. 외부 하도급 관리 전문가와 SH 공사 감독자가 참여하는 '하도급 현장 관리단'을 운영하고 있다. 계약절차, 대금 지급, 근로자 관리, 시공 관계를 종합적으로 점검하고 있다.
점검 과정에서 발견된 불법하도급 위험 요인에 대해서는 현장별 맞춤형 지도와 후속 조치로 위법 행위 발생 가능성을 차단하고 있다. 자체 점검 매뉴얼을 제작·배포해 현장 관계자에게 안내해 하도급 관리 실효성도 높이고 있다.
황상하 SH 사장은 "불법하도급은 부실시공과 안전사고, 임금 체불 등으로 이어질 수 있어 사전 예방과 현장 중심의 관리가 무엇보다 중요하다"며 "현장 관계자 실무 역량을 높이고 하도급 현장관리단 운영을 내실화해 건전하고 공정한 하도급 거래 질서를 확립하겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com