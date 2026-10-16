IPARK현대산업개발, 청주 가경 아이파크 7·8단지 견본주택 개관

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7단지 543가구·8단지 1128가구 조성

19~21일 청약 접수 진행...2029년 11월 입주 예정

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = IPARK현대산업개발은 16일 청주 가경 아이파크 7·8단지 견본주택을 개관했다고 16일 밝혔다.

청주 가경 아이파크 7단지는 충북 청주시 흥덕구 가경동 309번지 일대에 지하 2층, 지상 최고 32층, 4개동으로 총 543가구가 공급된다. 전용면적은 84~116㎡로 구성됐으며 가구수는 ▲84㎡ 204가구 ▲102㎡ 226가구 ▲116㎡ 113가구다.

청주 가경 아이파크 8단지는 충북 청주시 흥덕구 가경동 701번지 일대에 있으며 지하 3층, 지상 최고 29층, 9개동에 총 1128가구가 조성된다. 전용면적은 84~116㎡로 가구수는 ▲84㎡ 302가구 ▲102㎡ 309가구 ▲116㎡ 517가구다.

청주 가경 아이파크 7단지 투시도 [사진=IPARK현대산업개발]

단지는 경부고속도로와 중부고속도로, 청주 1·2·3순환로, 서부로가 인근에 지나 주요 지역으로 이동이 편리하다. 단지 약 2km 반경 내에 시외버스터미널도 있다.

단지 인근에는 복대초, 서현초, 서현중, 경덕중, 가로수도서관, 학원가 등 교육 관련 시설이 위치한다. NC백화점, 롯데마트, 홈플러스 등 대형마트와 중심상권도 갖춰져 있다.

청주일반산업단지, 오창과학산업단지, 오송생명과학단지, 청주테크노폴리스 등 주요 업무지구도 분포하고 있다. 일대에는 홍골근린공원과 가경공원, 감나무실공원, 서현근린공원도 있다.

7단지에는 홍골근린공원과 연계하도록 외곽 녹지축을 조성했다. 공원에서 단지 내 녹지로 이어지도록 750m 순환형 산책로를 만들었다.

8단지에는 잔디 광장, 수경시설, 티하우스 등이 연출된 중앙 숲 광장과 휴식과 사색을 즐길 수 있는 고요의 숲이라는 테마공간을 중심으로 녹지가 있다.

단지 커뮤니티 시설로는 피트니스, 실내골프연습장, 작은도서관, 어린이집, 시니어 라운지가 조성됐다. 가구 당 주차대수는 7단지와 8단지 각각 1.69대, 1.79대다.

청약 접수는 오는 19일 특별공급을 시작으로 20일 1순위, 21일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 8단지는 27일, 7단지는 28일이다.

정당계약은 다음달 9일부터 15일까지며 입주 예정 시기는 2029년 11월 경이다. 견본주택은 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 574-1번지 일원에 있다.

IPARK현대산업개발은 이번 단지 공급으로 2019년 4월 입주를 시작한 청주 가경 아이파크 1단지를 시작으로 이번에 분양하는 7·8단지까지 아이파크 브랜드 시티를 완성했다.

krawjp@newspim.com