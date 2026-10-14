순창 고추장의 변신…이색 디저트 '고추장 카라멜' 개발·상품화

AI 핵심 요약beta
- 순창군은 14일 고추장 카라멜을 개발했다고 밝혔다
- 카페 산솔은 3개월간 컨설팅을 거쳐 제품을 완성했다
- 고추장 카라멜은 21일부터 순창 행사에서 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
9월 광주 팝업스토어서 첫선, 11월 21~22일 '코리아 떡볶이 페스타'서 홍보 확대
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창의 대표 발효식품인 고추장이 달콤한 디저트로 재탄생해 지역 특산물의 새로운 활용 가능성을 보여주고 있다.
순창군은 강천산에 위치한 카페 '산솔'이 고추장의 매콤한 풍미와 카라멜의 달콤함을 결합한 이색 디저트 '고추장 카라멜'을 개발했다고 14일 밝혔다.
이번 제품은 담양군문화재단과 순창발효관광재단이 협력해 추진하는 전통장 디저트 개발사업 '스윗담순(SWEET 담순)'의 일환으로 탄생했다.
공모에 선정된 카페 산솔은 약 3개월간 전문가 컨설팅을 거쳐 자체 레시피를 개발하고 제품을 완성했다.
'스윗담순'은 담양과 순창의 대표 발효자원인 고추장, 된장, 간장 등 전통장을 현대적인 디저트로 재해석하고 지역 업체와의 협업을 통해 새로운 먹거리를 발굴하는 사업이다.
전통 식문화에 새로운 가치를 더하고 상품화와 관광자원 연계를 통해 지역경제 활성화를 도모하는 데 목적이 있다.
고추장 카라멜은 주로 요리 양념으로 사용되던 고추장을 디저트 재료로 활용해 매콤함과 달콤함을 조화롭게 접목한 것이 특징이다. 익숙한 전통장의 맛을 색다른 방식으로 즐길 수 있도록 개발했다.
제품 개발에 참여한 카페 산솔은 지역 식재료를 활용한 쌀 베이커리와 순창콩이빵, 흑쌀약빵 등 지역 특색을 담은 먹거리를 선보여 왔다.
이번에는 기존 상품 개발 경험에 재단의 전문가 컨설팅과 상품화 지원을 더해 순창 고추장의 새로운 활용 방안을 제시했다.
고추장 카라멜은 지난 9월 광주에서 열린 첫 팝업스토어에서 소비자들에게 공개됐다. 담양 지역 업체가 개발한 전통장 휘낭시에와 함께 소개돼 전통 발효식품을 활용한 디저트의 가능성을 알렸다.
순창군은 오는 11월 21일부터 22일까지 순창에서 열리는 '코리아 떡볶이 페스타'에서도 팝업스토어를 운영해 방문객들에게 고추장 카라멜을 선보일 예정이다
lbs0964@newspim.com