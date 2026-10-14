대전동부교육청, 신임 교장 부임 학교 '맞춤 지원' 모색

AI 핵심 요약beta
- 대전동부교육지원청이 14일 신임 교장 부임 학교 4곳을 방문했다
- 조진형 교육장은 학교별 교육 현안과 운영 방향을 논의했다
- 교육지원청은 현장 의견을 반영한 맞춤형 지원을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전동부교육지원청이 신임 교장이 부임한 초·중학교를 찾아 학교별 교육 현안을 살피고 현장 중심의 맞춤형 지원 방안을 모색했다.
14일 동부교육지원청에 따르면 대전옥계초, 대전신일중, 대전용전중, 청란여중 등 관내 초·중학교 4곳을 방문해 학교경영 방향과 주요 교육활동, 학교 현안 등을 논의했다.
이번 방문에서 조진형 교육장과 신임 교장들은 학교별 교육여건과 특성을 공유하고 학생들의 배움과 성장을 지원하기 위한 방안을 모색했다. 학교 운영 과정에서 겪는 어려움과 주요 현안에 대해서도 의견을 나눴다.
주요 교육시설을 함께 둘러보며 학생 안전과 교육환경을 점검하고, 학교 현장에서 제기된 의견을 바탕으로 실질적인 지원 방안도 논의했다.
교육지원청은 학교의 자율성과 창의성을 존중하면서 안정적인 교육활동이 이뤄질 수 있도록 필요한 사항을 관계 부서와 협의했다.
조진형 교육장은 "학교마다 학생과 교육여건, 강점이 다른 만큼 교육지원청은 하나의 정답을 제시하기보다 학교 가까이에서 현장의 목소리를 듣고 함께 해결 방안을 찾아가는 동반자가 돼야 한다"며 "앞으로도 학교와 긴밀하게 소통하고 협력해 모든 아이들이 자신의 고유성과 주도성을 바탕으로 저마다의 빛깔로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com