삼성 계열 자산운용사 3곳, 전주사무소 동시 '개소'

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용 등 3곳이 12일 전주사무소를 열었다
- 전북도는 자산운용 특화 금융도시 조성에 기대했다
- 국민연금 협력 확대와 추가 금융기관 유치도 추진한다
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국민연금공단 협력 강화·투자운용 업무…자산운용 특화 금융도시 도약 기대
[전북=뉴스핌] 이백수 기자 = 삼성 계열 자산운용사 3곳이 전북혁신도시에 전주사무소를 동시에 개소하면서 전북의 자산운용 특화 금융도시 조성에 힘이 실릴 전망이다.
전북특별자치도는 12일 전북혁신도시에서 삼성자산운용, 삼성액티브자산운용, 삼성SRA자산운용 등 3개사의 전주사무소 개소식을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 유희숙 전북자치도 기업유치지원실장, 조지훈 전주시장, 김성주 국민연금공단 이사장과 삼성 계열 자산운용사 대표이사 등 관계자들이 참석했다.
이번에 입주한 삼성자산운용은 국내 자산운용 시장을 선도하는 운용사로, 삼성액티브자산운용은 액티브 투자 분야, 삼성SRA자산운용은 부동산 투자 분야에서 각각 전문성을 갖추고 있다.
전통적인 자산운용부터 액티브 투자, 부동산 투자까지 서로 다른 전문성을 지닌 3개사가 동시에 전북에 거점을 마련했다는 점에서 의미가 있다.
이들 회사는 앞으로 국민연금공단과의 업무 협력을 강화하고 각 사의 전문성을 바탕으로 투자·운용 관련 업무를 수행할 계획이다.
전북도는 이번 동시 진출이 국내 주요 금융기관의 추가 유치와 지역 금융산업의 성장으로 이어질 것으로 기대하고 있다. 특히 국민연금공단과 민간 자산운용사 간 협력 기반이 확대되면서 지역 금융산업의 전문성과 경쟁력도 강화될 것으로 전망했다.
도는 입주 금융기관의 안정적인 정착과 운영을 지원하고 자산운용 특화 금융도시로서의 입지를 다져 나갈 방침이다.
유희숙 전북특별자치도 기업유치지원실장은 "삼성 계열 자산운용사 3곳이 동시에 전북에 진출한 것은 지역 금융산업의 성장 가능성을 보여주는 뜻깊은 성과"라며 "기관 간 협력이 더욱 활발해질 수 있도록 지원하고 전북이 자산운용 특화 금융도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com