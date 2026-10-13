뉴욕증시 개장 전 특징주...JP모간·골드만삭스·유나이티드헬스↑ VS 마이크론·샌디스크·존슨앤드존스↓

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 13일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 미국 대형 은행들의 3분기 실적 발표와 중국 메모리 반도체 기업의 기술 발전 소식, 제약업체의 임상시험 결과 등이 영향을 미치면서 주요 종목의 희비가 엇갈리고 있다.

미국 대형 은행 가운데 JP모간체이스와 골드만삭스는 실적 발표 이후 상승세를 보이고 있다. JP모간은 연간 순이자이익 전망치를 상향 조정하면서 주가가 상승 반전했고, 골드만삭스는 시장 예상을 웃도는 매출액을 발표한 뒤 3% 가까이 오르고 있다.

건강보험업체 유나이티드헬스그룹도 시장 예상을 웃도는 실적에 2%대 상승세를 보이고 있다.

반면 메모리 반도체 관련주들은 동반 약세를 나타내고 있다. 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 차세대 반도체 출시 계획으로 경쟁 심화 우려가 커진 가운데 한국 증시가 급락한 여파다. 놀이공원 운영업체 식스플래그스도 롤러코스터 사고로 사망자가 발생했다는 소식에 7~8% 하락하고 있다.

유리창 너머로 보이는 웰스파고 로고 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ JP모간체이스(JPM)

미국 최대 은행 JP모간체이스는 개장 전 거래에서 1% 안팎 상승하고 있다.

3분기 실적이 시장 기대에 미치지 못하면서 주가는 발표 직후 3% 넘게 급락했지만, 올해 순이자이익 전망치를 상향 조정한 것이 부각되면서 상승세로 돌아섰다.

JP모간은 올해 순이자이익 전망치를 기존 1055억달러에서 1062억달러로 높였다.

◆ 골드만삭스(GS)

미국 투자은행 골드만삭스는 개장 전 거래에서 3% 가까이 상승하고 있다.

3분기 매출액이 186억8000만달러로 금융정보업체 LSEG가 집계한 시장 예상치 167억1000만달러를 웃돈 것이 호재로 작용했다.

◆ 유나이티드헬스그룹(UNH)

미국 건강보험 대기업 유나이티드헬스그룹은 개장 전 거래에서 2%대 상승세를 보이고 있다.

3분기 실적이 시장 예상을 웃돌면서 투자 심리를 뒷받침했다.

유나이티드헬스의 3분기 조정 주당순이익은 4.69달러, 매출액은 1126억9000만달러를 기록했다.

LSEG가 집계한 애널리스트들의 예상치는 주당순이익 4.14달러, 매출액 1114억달러였다.

▶ 하락 종목

◆ 메모리 반도체 관련주

미국 증시에 상장된 메모리 반도체 및 데이터 저장장치 관련주들은 개장 전 거래에서 동반 하락하고 있다.

중국 메모리 반도체업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 2026년 말까지 성능이 더욱 향상된 신제품을 출시할 계획이라고 밝히면서 관련 종목의 밸류에이션 부담과 경쟁 심화 우려가 커졌다.

이 같은 우려로 한국 증시가 급락한 것도 투자 심리에 부담을 줬다.

미국 증시에 상장된 SK하이닉스(SKHY)는 5.7%, 웨스턴디지털(WDC)은 6%, 씨게이트테크놀로지(STX)는 5.5% 하락하고 있다.

마이크론테크놀로지(MU)는 3.7%, 샌디스크(SNDK)는 4.5% 떨어지고 있다.

◆ 웰스파고(WFC)

미국 은행 웰스파고는 개장 전 거래에서 1% 안팎 하락하고 있다.

3분기 실적이 엇갈린 것이 주가에 부담을 줬다.

웰스파고의 주당순이익은 1.87달러로 LSEG가 집계한 시장 예상치 1.85달러를 웃돌았다.

반면 매출액은 218억7000만달러로 예상치 223억달러에 미치지 못했다.

◆ 존슨앤드존슨(JNJ)

미국 제약·의료기기 대기업 존슨앤드존슨은 개장 전 거래에서 2% 넘게 하락하고 있다.

3분기 실적이 시장 예상을 웃돌았음에도 주가는 약세를 보이고 있다.

존슨앤드존슨의 3분기 조정 주당순이익은 2.59달러, 매출액은 254억달러를 기록했다.

LSEG가 집계한 애널리스트들의 예상치는 주당순이익 2.54달러, 매출액 252억8000만달러였다.

◆ 도미노피자(DPZ)

미국 피자 체인 도미노피자는 개장 전 거래에서 약 2% 하락하고 있다.

3분기 주당순이익과 매출액이 모두 시장 예상을 웃돌았지만, 실적이 투자자들의 기대를 충분히 충족시키지는 못했다.

특히 미국 내 동일점포 매출 증가율은 0.3%에 그쳐 팩트셋이 집계한 시장 예상치에 부합하는 수준에 머물렀다.

◆ 신닥스파마슈티컬스(SNDX)

미국 제약업체 신닥스파마슈티컬스는 개장 전 거래에서 10%대 급락하고 있다.

회사가 특발성 폐섬유증(IPF) 치료를 위해 항체 치료제 악사틸리맙(axatilimab)을 투여한 임상 2상 시험에서 1차 평가변수를 충족하지 못했다고 발표한 것이 악재로 작용했다.

신닥스의 닉 보트우드 연구개발 책임자는 성명에서 "MAXPIRe 임상시험이 1차 평가변수를 충족하지 못했다"며 "특발성 폐섬유증에 대한 유망한 과학적 근거를 고려할 때 이번 결과에 실망했다"고 밝혔다.

◆ 식스플래그스(FUN)

미국 놀이공원 운영업체 식스플래그스는 개장 전 거래에서 7~8% 급락하고 있다.

조지아주에서 발생한 롤러코스터 사고로 사망자와 부상자가 발생했다는 소식이 주가에 부담을 줬다.

코브카운티 경찰에 따르면 이번 사고로 남성 1명이 숨지고 여러 명이 다쳤다.

koinwon@newspim.com