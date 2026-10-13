전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.13 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

뉴욕증시 개장 전 특징주...JP모간·골드만삭스·유나이티드헬스↑ VS 마이크론·샌디스크·존슨앤드존스↓

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 13일 미국 대형 은행들의 3분기 실적 발표로 주요 종목의 희비가 엇갈렸다.
  • JP모간·골드만삭스·유나이티드헬스그룹은 시장 기대를 웃돌아 상승했다.
  • CXMT 경쟁 우려와 사고·임상 실패로 반도체주와 식스플래그스가 하락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 13일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 미국 대형 은행들의 3분기 실적 발표와 중국 메모리 반도체 기업의 기술 발전 소식, 제약업체의 임상시험 결과 등이 영향을 미치면서 주요 종목의 희비가 엇갈리고 있다.

미국 대형 은행 가운데 JP모간체이스와 골드만삭스는 실적 발표 이후 상승세를 보이고 있다. JP모간은 연간 순이자이익 전망치를 상향 조정하면서 주가가 상승 반전했고, 골드만삭스는 시장 예상을 웃도는 매출액을 발표한 뒤 3% 가까이 오르고 있다.

건강보험업체 유나이티드헬스그룹도 시장 예상을 웃도는 실적에 2%대 상승세를 보이고 있다.

반면 메모리 반도체 관련주들은 동반 약세를 나타내고 있다. 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 차세대 반도체 출시 계획으로 경쟁 심화 우려가 커진 가운데 한국 증시가 급락한 여파다. 놀이공원 운영업체 식스플래그스도 롤러코스터 사고로 사망자가 발생했다는 소식에 7~8% 하락하고 있다.

유리창 너머로 보이는 웰스파고 로고 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ JP모간체이스(JPM)

미국 최대 은행 JP모간체이스는 개장 전 거래에서 1% 안팎 상승하고 있다.

3분기 실적이 시장 기대에 미치지 못하면서 주가는 발표 직후 3% 넘게 급락했지만, 올해 순이자이익 전망치를 상향 조정한 것이 부각되면서 상승세로 돌아섰다.

JP모간은 올해 순이자이익 전망치를 기존 1055억달러에서 1062억달러로 높였다.

◆ 골드만삭스(GS)

미국 투자은행 골드만삭스는 개장 전 거래에서 3% 가까이 상승하고 있다.

3분기 매출액이 186억8000만달러로 금융정보업체 LSEG가 집계한 시장 예상치 167억1000만달러를 웃돈 것이 호재로 작용했다.

◆ 유나이티드헬스그룹(UNH)

미국 건강보험 대기업 유나이티드헬스그룹은 개장 전 거래에서 2%대 상승세를 보이고 있다.

3분기 실적이 시장 예상을 웃돌면서 투자 심리를 뒷받침했다.

유나이티드헬스의 3분기 조정 주당순이익은 4.69달러, 매출액은 1126억9000만달러를 기록했다.

LSEG가 집계한 애널리스트들의 예상치는 주당순이익 4.14달러, 매출액 1114억달러였다.

▶ 하락 종목

◆ 메모리 반도체 관련주

미국 증시에 상장된 메모리 반도체 및 데이터 저장장치 관련주들은 개장 전 거래에서 동반 하락하고 있다.

중국 메모리 반도체업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 2026년 말까지 성능이 더욱 향상된 신제품을 출시할 계획이라고 밝히면서 관련 종목의 밸류에이션 부담과 경쟁 심화 우려가 커졌다.

이 같은 우려로 한국 증시가 급락한 것도 투자 심리에 부담을 줬다.

미국 증시에 상장된 SK하이닉스(SKHY)는 5.7%, 웨스턴디지털(WDC)은 6%, 씨게이트테크놀로지(STX)는 5.5% 하락하고 있다.

마이크론테크놀로지(MU)는 3.7%, 샌디스크(SNDK)는 4.5% 떨어지고 있다.

◆ 웰스파고(WFC)

미국 은행 웰스파고는 개장 전 거래에서 1% 안팎 하락하고 있다.

3분기 실적이 엇갈린 것이 주가에 부담을 줬다.

웰스파고의 주당순이익은 1.87달러로 LSEG가 집계한 시장 예상치 1.85달러를 웃돌았다.

반면 매출액은 218억7000만달러로 예상치 223억달러에 미치지 못했다.

존슨앤드존슨(JNJ)

미국 제약·의료기기 대기업 존슨앤드존슨은 개장 전 거래에서 2% 넘게 하락하고 있다.

3분기 실적이 시장 예상을 웃돌았음에도 주가는 약세를 보이고 있다.

존슨앤드존슨의 3분기 조정 주당순이익은 2.59달러, 매출액은 254억달러를 기록했다.

LSEG가 집계한 애널리스트들의 예상치는 주당순이익 2.54달러, 매출액 252억8000만달러였다.

도미노피자(DPZ)

미국 피자 체인 도미노피자는 개장 전 거래에서 약 2% 하락하고 있다.

3분기 주당순이익과 매출액이 모두 시장 예상을 웃돌았지만, 실적이 투자자들의 기대를 충분히 충족시키지는 못했다.

특히 미국 내 동일점포 매출 증가율은 0.3%에 그쳐 팩트셋이 집계한 시장 예상치에 부합하는 수준에 머물렀다.

신닥스파마슈티컬스(SNDX)

미국 제약업체 신닥스파마슈티컬스는 개장 전 거래에서 10%대 급락하고 있다.

회사가 특발성 폐섬유증(IPF) 치료를 위해 항체 치료제 악사틸리맙(axatilimab)을 투여한 임상 2상 시험에서 1차 평가변수를 충족하지 못했다고 발표한 것이 악재로 작용했다.

신닥스의 닉 보트우드 연구개발 책임자는 성명에서 "MAXPIRe 임상시험이 1차 평가변수를 충족하지 못했다"며 "특발성 폐섬유증에 대한 유망한 과학적 근거를 고려할 때 이번 결과에 실망했다"고 밝혔다.

식스플래그스(FUN)

미국 놀이공원 운영업체 식스플래그스는 개장 전 거래에서 7~8% 급락하고 있다.

조지아주에서 발생한 롤러코스터 사고로 사망자와 부상자가 발생했다는 소식이 주가에 부담을 줬다.

코브카운티 경찰에 따르면 이번 사고로 남성 1명이 숨지고 여러 명이 다쳤다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
금융위·방미통위 내년 세종行...외교·안보 부처도 이전 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 외교부와 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중대범죄수사청(중수청), 고위공직자범죄수사처(공수처) 등 주요 국가기관의 청사를 새로 지어 세종시로 이전한다. 수사·보안 등 업무 특성상 독립청사가 필요한 17개 기관, 공무원 6934명이 대상으로 2031년경 이전을 목표로 한다. 윤호중 행정안전부 장관은 13일 '2차 중앙행정기관 이전 관련' 브리핑에서 "신축 후 이전하는 기관으로는 외교부, 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중수청, 고위공직자범죄수사처 등이 해당되며, 수사·보안 등 업무 특성에 맞는 최적의 시설을 마련하겠다"고 밝혔다. 윤 장관은 "독립청사와 특수시설이 필요한 17개 기관, 6934명은 업무 특성에 맞는 청사를 신축한 뒤 이전하겠다"며 "해당 기관들은 내년부터 청사 신축 작업을 시작하면, 2031년경에는 이전이 가능할 것으로 보고 있다"고 말했다. 윤호중 행정안전부 장관. [사진= 행정안전부] 이번 이전 대상은 수도권 소재 중앙행정기관 등 총 44개 기관, 공무원 정원 기준 9929명이다. 윤 장관은 "현재 수도권에 있는 총 142개의 행정기관을 대상으로 검토한 결과 국정 운영의 효율성을 위해 중앙부처는 모두 세종으로 이전하되 직접 대민서비스를 담당하는 소속기관은 이전 대상에서 제외했다"고 설명했다. 정부는 기관별 업무 특성과 청사 확보 여건에 따라 임차청사를 활용한 조기 이전과 독립청사 신축 후 이전 등 두 가지 방식으로 이전을 추진한다. 독립청사가 필요하지 않은 27개 기관은 2027년 중 단계적으로 세종으로 이전한다. 윤 장관은 "상반기에는 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회, 원자력안전위원회, 국가인권위원회, 국가교육위원회, 재외동포청 등 6개 기관의 이전을 우선 추진하겠다"고 말했다. 이어 "하반기에는 금융위원회를 비롯해 각 부처 소속기관 및 각종 자문위원회 등 나머지 19개 기관의 이전을 추진하여 임차청사 활용 기관은 내년 안에 이전을 마무리하겠다"고 밝혔다. 법무부와 성평등가족부는 행복도시법 개정 시기에 맞춰 이전 시점을 결정할 계획이다. 다만 대통령비서실과 국가안보실 등 대통령 관련 기관은 이번 이전 일정과 별개로 검토한다. 윤 장관은 "대통령비서실, 국가안보실 등 대통령 연계기관의 이전은 대통령 집무실 완전 이전 시기 등을 고려하여 별도로 검토하겠다"고 말했다. [인포그래픽=챗GPT] 정부는 외교부와 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부의 세종 이전을 위한 법 개정도 추진한다. 현행 행복도시법상 이들 5개 부처는 이전 제외기관으로 규정돼 있다. 정부는 국회와 협력해 해당 조항을 개정하고 이전에 필요한 예산을 확보할 방침이다. 윤 장관은 "국회와 긴밀히 협력하여 외교부, 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부를 이전 제외기관에서 삭제하는 행복도시법 개정과 필요한 예산 확보를 추진하겠다"고 밝혔다. 이전 공무원과 가족의 정착을 위한 주거·교통 지원방안도 마련한다. 윤 장관은 "기관 이전은 공무원과 가족의 생활에 큰 변화를 가져오는 만큼, 충분히 소통하며 이전에 따른 어려움을 줄여 나가겠다"고 말했다. 이어 "중앙행정기관의 이전은 단순히 정부의 공간을 옮기는 데 그치는 일이 아니다"라며 "수도권 일극체제를 극복하고, 국토를 균형있게 활용하는 공간전략이자, 대한민국의 지속가능한 미래와 새로운 도약을 이끄는 성장전략"이라고 강조했다. 그러면서 "정부는 국민 불편을 최소화하면서 기관 이전과 업무방식 개선을 함께 추진하여, 행정수도 세종의 기능을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.   abc123@newspim.com 2026-10-13 14:12
사진
'2026 한강 청년 버스킹 축제' 18일 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 18일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '2026 한강 청년 버스킹 축제 DAY OFF SEOUL' 포스터 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동