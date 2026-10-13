비 그친 대구·경북 '쌀쌀'...큰 기온차 '건강관리' 유의

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초속15m 강풍에 높은 너울...시설물·해안가 안전 '주의'

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 비가 그친 대구·경북은 북서쪽에서 남하한 찬 공기 유입으로 13일 밤부터 기온이 낮아 쌀쌀하겠고 낮과 밤의 기온차가 크겠다. 건강관리에 각별히 유의해야 한다.

또 대구·경북을 포함 전국 대부분 지역에 바람이 순간 풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 주의해야 한다.

경북 포항 인덕산의 가을[사진=뉴스핌DB]2026.10.13 nulcheon@newspim.com

동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의해야 한다. 경북 앞바다에는 연안 안전사고 '주의보'가 발령됐다.

울릉·독도에는 14일 아침까지 5mm 안팎의 비가 내리겠다.

북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 14일 아침 기온은 전날(13일) 아침 기온보다 5~10℃가량 낮아지겠고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 쌀쌀하겠다.

또 당분간 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온 차가 15℃ 안팎으로 매우 크겠다. 건강 관리에 각별히 유의해야 한다.

14~15일 예상기온 분포도(왼쪽)와 예비특보 발효 현황{그래픽=기상청]2026.10.13 nulcheon@newspim.com

대구와 경북의 14일 기온은 7도~22도 분포를 보이며 기온 차가 크겠다.

대구·경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 11도, 경북 봉화·영주 7도, 의성·청송 8도, 상주·구미 10도, 울진·영덕 12도, 포항은 13도 분포를 보이겠고, 낮 기온은 대구 21도, 경북 봉화 16도, 안동·의성·상주·울진 20도, 구미·영천 21도, 포항은 22도로 관측됐다.

대구와 경북을 포함 전국 대부분 지역에 바람이 순간 풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 주의해야 한다.

이날 오전부터 동해남부해상(울산 앞바다 제외)에는 차차 바람이 30~55km/h(8~15m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(동해 중부 바깥 먼바다와 동해 남부 북쪽 바깥 먼바다 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠다.

또 14일~15일 오전까지 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

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