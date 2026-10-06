'닥터X' 김지원, 구서대병원 뒤흔든다…1화 예고 공개 '파격 행보'

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'가 김지원의 거침없는 활약을 담은 1화 예고를 공개하며 첫 방송에 대한 기대감을 높였다.

오는 9일 첫 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 닥터X 예고. [사진=닥터X] 2026.10.06 moonddo00@newspim.com

'닥터X' 측이 오늘(6일) 공개한 1화 예고 영상은 계수정이 수술실로 들어서는 장면으로 포문을 열며 시선을 사로잡는 가운데, 병원 밖에서 마주친 박태경이 이름을 묻자 크게 '엑스(X)' 자를 그려 보이는 계수정의 모습이 그려져 두 사람의 첫 만남과 '엑스(X)'의 의미가 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

이어 의사 용역 소개소에서 파견된 프리랜서 의사 계수정의 등장으로 거센 파란이 몰아치는 구서대학교병원의 모습이 펼쳐지며 한시도 눈을 뗄 수 없게 만든다. 계수정은 기존의 위계질서와 권위에 타협하지 않고 거침없는 정면 돌파에 나선다. 의사들로 가득 찬 대강당에서 "이거 왜 개복합니까?"라고 당당히 의문을 제기하고, 흰 가운의 무리 사이를 망설임 없이 거슬러 걸어가는가 하면, 단호한 표정으로 "모두, 절대 하지 않습니다"라고 선언하는 모습이 강렬한 잔상을 남긴다. 계수정의 이러한 파격 행보에 "이 사람 때문에 전부가 흔들릴 수도 있습니다"라며 걱정하는 구서대학교병원 의사들의 모습이 대비를 이루며, 첫 화부터 휘몰아칠 전개에 대한 호기심을 자극한다.

영상 말미, 수술실에 홀로 남아 "다 가시면 어떻게 합니까? 아무도 없습니다"라고 외치는 박태경의 절박한 목소리와 "어차피 자르면 되는 꼬리입니다"라는 의미심장한 말을 던지는 병원장 부승권의 묵직한 카리스마가 교차되며 긴장감을 고조시킨다. 과연 수술실에서 무슨 일이 벌어지는 것인지, 부승권의 말에 담긴 속내는 무엇인지 궁금증을 자극한다. 이어 의사 용역 소개소 소장 장희숙(이정은)의 묘한 미소와 "우리 소개소의 최고 에이스죠"라는 확신에 찬 목소리와 함께 '닥터X' 로고가 강렬하게 새겨지는 장면이 엔딩을 장식, 구서대학교병원을 뒤흔들 계수정의 활약에 대한 기대감을 치솟게 만든다.

SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 9일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.

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