손현주, '닥터X' 병원장 변신…김지원과 팽팽한 대립 예고

AI 핵심 요약beta
- 손현주가 10월 9일 첫 방송하는 ‘닥터X’ 병원장으로 변신했다.
- 그는 병원 살리려 부패 조직과 타협하는 부승권을 맡았다.
- 김지원과의 대립 속 긴장감이 드라마의 관전 포인트다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 손현주가 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 병원을 둘러싼 거대한 권력의 중심에 선 병원장으로 변신한다.
오는 10월 9일 첫 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다.
이 가운데 '닥터X' 측이 묵직한 존재감을 과시하는 '병원장' 손현주의 첫 스틸을 공개해 이목을 집중시킨다. 극중 손현주가 맡은 '부승권'은 구서대학교병원 분원의 병원장으로, 붕괴해가는 하얀 거탑을 일으켜 세우려 고군분투하는 인물이다. 그는 병원을 살리기 위해 부패에 찌든 조직과 타협하면서도, 가슴속에는 의사의 사명감을 지키고픈 꿈을 지니고 있다. 그런 부승권 앞에 오직 실력만으로 하얀 마피아들의 시대에 맞서는 '다크히어로 천재의사' 계수정(김지원)이 등장하면서 모든 것이 뒤바뀌게 된다.
공개된 스틸 속 손현주는 좌중을 압도하는 묵직한 아우라를 발산한다. 고급스러운 정장 차림으로 테이블에 앉아 날카로운 시선을 던지는 모습에서는 병원의 판도를 쥐락펴락할 현실 권력자의 냉철함이 묻어난다. 반면, 의사 가운을 입고 단상에 서거나 병원 복도를 걷는 모습에서는 병원을 이끄는 수장의 위엄과 함께 무거운 책임감을 짊어진 병원장의 고독한 카리스마가 묻어난다. 이에 마치 '시지프스'처럼 숨겨진 고독과 형벌과도 같은 책임을 짊어진 채 병원의 질서를 지탱해온 부승권과 이를 철저히 깨부수려는 계수정의 첨예한 충돌에 호기심이 쏠린다.
'닥터X' 제작진은 "손현주는 '부승권'의 처절한 책임감과 복잡한 내면을 밀도 높은 연기로 완성했다. 매 장면마다 압도적인 존재감을 발산하는 손현주의 흡인력 있는 연기를 통해 '연기 장인'의 품격을 확인하실 수 있을 것이다. 김지원과의 대립 속에서 빚어지는 팽팽한 긴장감 역시 '닥터X'의 백미가 될 것이다. 많은 기대 부탁드린다"라고 전해 첫 방송에 대한 기대감을 수직 상승시켰다.
SBS의 2026년 하반기 최고 기대작인 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 10월 9일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com