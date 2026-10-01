정석용, '닥터X' 의료계 권력 중심에 선다…의사 협회 회장 김창수 역

AI 핵심 요약beta
- 배우 정석용이 1일 SBS 새 드라마에 캐스팅됐다.
- 정석용은 10월 9일 첫 방송 '닥터X'서 김창수 역을 맡는다.
- 의료계 권력 암투 속 긴장감을 더할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 정석용이 의료계 권력 한가운데 선다.
소속사 빌리언스는 1일 "정석용이 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에 김창수 역으로 출연한다"고 전했다.
오는 10월 9일 첫 방송되는 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다.
정석용은 극 중 목련회의 주축 멤버이자 서남시 의사협회 회장 김창수 역을 맡는다. 김창수는 의료계에 영향력을 지닌 인물로, 정석용은 이 캐릭터를 통해 드라마 속 권력 암투의 한 축을 담당하며 긴장감을 더할 예정이다.
그동안 정석용은 드라마 '베토벤 바이러스', '뿌리깊은 나무', '미생', '시그널', '협상의 기술' 등 다양한 작품에서 인물마다 다른 색깔을 보여줬다. 특히 넷플릭스 시리즈 '디피(D.P.)' 시즌2에서는 냉철하고 집요한 빌런 오민우 준위로 분해 기존의 친근한 이미지와는 또 다른 강렬한 존재감을 드러냈고, 올해 6월 종영된 MBC 드라마 '오십프로'에서는 북한 특수부대 수장 리철진 역을 맡아 묵직한 카리스마를 선보였다.
이렇듯 친근한 연기부터 서늘한 카리스마까지 폭넓게 소화해온 정석용이 '닥터X'에서는 김창수의 권위와 속내를 어떻게 그려낼지 관심이 모이는 가운데, 김지원을 비롯해 이정은, 손현주 등과 함께 펼칠 연기 호흡에도 기대가 쏠린다.
한편, 정석용이 출연하는 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 오는 10월 9일 금요일 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com