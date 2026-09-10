김지원, 수술방의 '미친 계'로 변신…'닥터X', 사이다 장르물 출격

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS가 '모범택시', '열혈사제', '지옥에서 온 판사', '김부장'으로 이어온 사이다 장르물 흥행 계보를 '메디컬 느와르'로 확장한다.

오는 10월 9일 첫 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다. 사이다 장르물 명가 SBS가 야심 차게 선보이는 2026년 하반기 최고 기대작으로 일찍이 화제를 모으고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 닥터X 스틸. [사진=SBS] 2026.09.10 moonddo00@newspim.com

SBS는 그동안 다채로운 매력의 장르물로 안방극장을 완벽하게 사로잡으며 'SBS 사이다 유니버스'라는 독보적인 흥행 브랜드를 구축해왔다. 사적 복수 대행이라는 파격적인 소재와 시원한 액션으로 전 국민적인 카타르시스를 안긴 '모범택시' 시리즈를 시작으로, 신부와 형사가 공조해 악을 소탕하는 코믹 액션 '열혈사제', 판사의 몸에 들어간 악마가 인간 세상의 죄인들을 단죄하는 사이다 액션 판타지 '지옥에서 온 판사', 그리고 최근 23%라는 놀라운 시청률을 기록하며 신드롬을 일으킨 복수 액션 '김부장'에 이르기까지 매 작품 거대 악을 응징하는 통쾌한 전개로 시청자들에게 큰 사랑을 받아왔다.

이처럼 수사, 액션, 코믹, 판타지 등 다양한 장르를 통해 부조리를 응징하며 불패 신화를 써 내려간 SBS가 '닥터X'를 통해 최초로 '메디컬 느와르'에 도전한다. '닥터X'는 독보적인 사이다 장르의 흥행 공식을 메디컬 장르에 완벽히 이식, 사이다 유니버스의 무대를 병원으로 한 차원 확장한다. 하얀 가운을 입은 이들이 권력과 이익을 좇는 '하얀 마피아'가 된 세계 속에서, 오직 뛰어난 수술 실력 하나로 거대 의료 권력에 맞서는 '메디컬 다크히어로'의 탄생을 예고하는 것.

부정부패가 난무하는 구서대학교병원에서 펼쳐지는 치열한 권력 암투와, 실력으로 맞서는 '다크히어로 천재의사' 계수정(김지원)의 거침없는 행보, 그리고 생명 구원의 진정성을 담아낸 구원 서사가 극의 스토리를 밀도 높게 채운다. 여기에 한 치의 오차도 허용하지 않는 계수정의 술기가 만들어내는 몰입감 높은 수술 시퀀스가 더해져, 시청자들에게 지금껏 경험하지 못한 강렬한 카타르시스와 전율을 선사할 전망이다.

'닥터X'는 드라마 'VIP', '악귀', '당신이 죽였다'를 통해 치밀하고 감각적인 연출력을 입증한 이정림 감독과 업계가 주목하는 편성근 작가가 의기투합해 차별화된 장르물의 탄생을 예고한다. 더불어 매 작품 대체 불가의 독보적인 존재감으로 흥행 불패 신화를 이어온 '흥행퀸' 김지원이 '다크히어로 천재의사' 계수정으로 파격 변신해 또 한 번의 인생 캐릭터 경신을 기대케 한다. 여기에 이정은, 손현주, 김우석 등 이름만으로도 신뢰를 주는 막강한 배우진이 합세해 폭발적인 연기 시너지를 선보일 예정이다. '사이다 메디컬 느와르'라는 차별화된 장르와 감각적인 연출, 그리고 믿고 보는 배우들의 빈틈없는 연기 앙상블이 결합한 만큼, 2026년 하반기 안방극장을 뒤흔들 최고의 기대작 '닥터X'를 향한 시청자들의 관심과 기대감이 그 어느 때보다 뜨겁게 치솟고 있다.

사이다 장르물 명가 SBS의 2026년 하반기 최고 기대작인 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 10월 9일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.

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