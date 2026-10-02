신동화 구리시장, '구리시민장학회 이사장' 취임

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 구리시민장학회가 지난 1일 '2026년 제4차 이사회'를 열고 신동화 구리시장을 신임 이사장으로 선임했다고 2일 밝혔다.

지난 1일 신동화 구리시장이 신임 구리시민장학회 이사장으로 취임했다.[사진=구리시]

시에 따르면 신동화 신임 이사장은 취임 인사에서 지역 인재 육성과 교육 발전을 위한 장학회의 역할을 강조하며 학생들이 경제적 여건에 관계없이 자신의 꿈과 역량을 펼칠 수 있도록 장학 사업을 내실 있게 추진하겠다고 밝혔다.

신 이사장은 "구리시민장학회는 지난 30여 년간 지역 학생들이 경제적 여건과 관계없이 꿈과 희망을 키워갈 수 있도록 든든한 버팀목이 돼 왔다"며 "앞으로도 장학회가 지역사회와 함께 성장하고 학생들에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 이사장으로서 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 "이사님들의 풍부한 경험과 지혜를 바탕으로 장학회 발전을 위한 다양한 의견을 보태 주시길 부탁드린다"며 "학생들이 자신의 역량을 마음껏 펼치고 미래를 준비할 수 있도록 지역 교육 발전에 함께 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

구리시민장학회는 성적 우수 학생을 비롯해 취약계층 학생, 예술·체육 특기자, 구리시에 거주하는 우수 대학생 등 다양한 분야의 학생들에게 장학금을 지원하고 있다.

또 지역 인재 육성과 교육 발전을 위한 각종 장학 사업을 추진하며 학생들의 학업과 성장을 지원하고 있다.

asj7376@newspim.com