토스뱅크·광주은행, 기업 공동대출 개발...혁신금융 인정

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크는 15일 광주은행과 개발한 기업 공동대출을 출시했다
- 기업 고객은 토스뱅크에서 신청하고 두 은행이 공동 심사·대출했다
- 기업 공동대출은 7일 금융위 혁신금융서비스로 신규 지정됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크는 광주은행과 함께 개발한 '기업 공동대출'이 금융위원회 혁신금융서비스에 신규 지정됐다고 15일 밝혔다.
지난 7일 금융위원회 정례회의에서 승인된 이 상품은 기업 고객이 토스뱅크를 통해 대출을 신청하면 두 은행이 각각 심사한 뒤 협의된 비율에 따라 공동으로 자금을 지급하는 방식으로 운영된다.
두 은행은 지난해 개인 신용대출 상품 '함께대출'을 혁신금융서비스로 출시한 바 있다. 이번 기업 공동대출은 그 모델을 기업금융 영역으로 확장한 것이다.
기업 고객은 토스뱅크의 비대면 채널에서 1금융권 기업대출을 신청할 수 있다. 신용·담보대출의 대부분 과정을 온라인에서 진행 가능해 영업점 방문 부담이 줄어든다. 심사서류는 자동으로 수집되며, 두 은행의 신용평가모형을 거쳐 금리와 한도가 산정된다.
양행의 심사 역량을 결합한 신용평가와 대출 자금 공동 부담으로 리스크가 분산된다. 이를 통해 한 은행이 단독으로 수용하기 어려웠던 중소기업들도 1금융권 대출 기회를 얻을 수 있다. 광주은행은 토스뱅크 플랫폼을 통해 전국 기업 고객을 확보하고, 토스뱅크는 광주은행의 기업대출 역량을 더해 여신 경쟁력을 강화할 수 있다.
romeok@newspim.com