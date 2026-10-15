美 반도체 급락에 '속슬' 13% 추락…서학개미 1조원 '증발'

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반도체 3배 ETF 한 달 만에 최대 낙폭

'SK하이닉스 ADR'도 공모가격 아래로

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미국 반도체주가 약세를 보이면서 국내 투자자들이 대거 보유한 '속슬(SOXL)'이 하루 만에 13% 넘게 급락했다. 국내 투자자들의 보유 규모를 고려하면 하루 사이 약 1조원의 평가손실이 발생한 것으로 추산된다.

15일 금융투자업계에 따르면, 지난 14일(현지시간) 미국 증시에서 디렉시온 데일리 반도체 불 3배 ETF(SOXL)는 전 거래일 대비 13.35% 하락한 110.54달러에 거래를 마쳤다. 지난달 14일 16.98% 급락한 이후 한 달 만에 가장 큰 낙폭이다.

속슬은 미국 반도체 업종의 일간 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 ETF다. 이날 필라델피아 반도체지수가 4.30% 하락하면서 속슬의 낙폭은 두 자릿수로 확대됐다. 특히 국내 투자자들의 속슬 투자 규모가 큰 만큼 평가손실도 상당한 수준으로 추정된다.

뉴욕증권거래소(NYSE)의 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌]

한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 지난 13일 기준 국내 투자자들의 속슬 보관금액은 56억7947만851달러로 집계됐다. 해외주식 보관금액 순위에서는 테슬라와 엔비디아, 알파벳에 이어 4위를 차지했다.

해당 보관금액에 14일 SOXL의 하락률 13.35%를 적용하면 하루 동안 감소한 평가금액은 약 7억5824만달러에 달한다. 원화로는 약 1조원 규모다.

다만 이는 13일 기준 보관금액을 토대로 산출한 추정치다. 14일 장중 국내 투자자들의 추가 매수와 매도 등 보유 수량 변동은 반영하지 않았다.

SK하이닉스 ADR 역시 반도체주 약세를 피하지 못했다. 같은 기간 SK하이닉스 ADR은 전 거래일보다 6.06% 내린 147.55달러로 마감했다. 지난 7월 미국 증시 상장 당시 공모가인 149달러를 하회했다.

지난 13일 기준 국내 투자자들의 SK하이닉스 ADR 보관금액은 5억7709만1526달러로 해외주식 보관금액 순위 50위에 올랐다. 여기에 14일 주가 하락률 6.06%를 적용하면 평가금액 감소분은 약 3497만달러(약 468억원)로 추산된다.

SOXL과 SK하이닉스 ADR 두 종목에서 발생한 국내 투자자들의 평가금액 감소분만 합산해도 약 7억9321만달러(약 1조1105억원)에 이른다.

특히 SOXL과 같은 3배 레버리지 ETF는 기초지수의 일간 등락률을 배수로 추종하는 구조여서 반도체 업종의 조정 국면에서 손실이 빠르게 확대될 수 있다.

금융투자업계 한 환계자는 "변동성이 큰 장세에서는 일별 수익률의 복리 효과로 장기 보유 성과가 기초지수 누적 수익률의 3배와 달라질 수 있다는 점을 유의해야 한다"고 조언했다.

plum@newspim.com