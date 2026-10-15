포스코·한화오션, LNG운반선에 고망간강 적용 첫발...소재경쟁력 높여

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고망간강 화물창 실증선 확보 MOU…실제 운항 통해 안전성·내구성 검증

기존 LNG 연료탱크에서 화물창으로 적용 확대…원가 경쟁력 확보 기대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 포스코가 한화오션과 손잡고 독자 개발한 고망간강의 적용 범위를 액화천연가스(LNG) 운반선 화물창으로 확대한다.

포스코는 15일 한화오션 거제사업장에서 '고망간강 화물창 실증선 확보를 위한 상호양해각서(MOU)'를 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 이희근 포스코 사장과 김희철 한화오션 대표 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

고망간강은 영하 163도 이하의 극저온 환경에서도 높은 강도와 충격인성을 유지하는 포스코의 독자 개발 특수강재다. 기존 LNG 화물창에 주로 사용되는 니켈 합금강인 인바(INVAR)보다 상대적으로 가격이 저렴한 망간을 활용해 원가 경쟁력과 소재 공급 안정성을 높일 수 있다는 것이 회사 측 설명이다.

한화오션 LNG 추진선에 적용된 고망간강 연료탱크 사진.[사진=포스코]

이번 협약에는 포스코인터내셔널과 포스코플로우 등 그룹 계열사도 참여해 실증선 확보와 운용을 지원한다.

양사는 한화오션을 중심으로 고망간강 화물창을 탑재한 실증선을 건조하고 실제 운항 환경에서 안전성과 내구성, 운용 효율을 검증할 계획이다. 이를 통해 글로벌 선주사에 제시할 운항 실적을 확보하고 상용화 기반을 마련한다는 방침이다.

특히 이번 협력은 고망간강의 적용 범위를 선박 자체 연료 저장용 탱크에서 대형 LNG 운반선 화물창으로 확대한다는 점에서 의미가 있다. LNG 연료탱크에는 선박 한 척당 약 1000톤의 소재가 사용되는 반면 LNG 운반선 화물창에는 약 1만톤 이상이 투입된다.

고망간강 화물창은 별도로 제작한 뒤 선박에 탑재하는 독립형 구조로, 조선소의 건조 기간을 단축할 수 있다는 장점도 있다.

포스코와 한화오션은 지난 10여년간 고망간강의 선박 적용을 위한 공동 연구를 이어왔다. 포스코는 2019년 광양 LNG터미널 5호기에 고망간강을 적용했으며, 2021년에는 한화오션이 건조한 초대형 원유운반선과 컨테이너선의 LNG 연료탱크에도 해당 소재를 적용했다. 현재까지 LNG 연료탱크 등을 포함해 누적 51척에 고망간강이 사용됐다.

양사는 향후 LNG 벙커링선과 부유식 저장·재기화 설비(FSRU) 등으로 고망간강 적용 범위를 넓히고 수소·에탄·암모니아 등 저온 화물 운송 분야로도 활용을 확대할 방침이다.

이희근 포스코 사장은 "포스코의 독보적인 고망간강 기술력은 K-조선산업이 글로벌 시장에서 초격차 경쟁력을 확보하는 핵심 병기가 될 것"이라며 "LNG 화물창을 시작으로 친환경 선박 소재 시장의 글로벌 표준을 주도해 나가겠다"고 말했다.

김희철 한화오션 대표는 "양사의 기술 역량을 결집해 안전성과 경제성을 갖춘 화물창 솔루션을 제공하고 LNG를 비롯한 다양한 저온 화물 운송 분야로 적용을 확대하겠다"고 밝혔다.

heoneykim@newspim.com