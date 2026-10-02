배틀그라운드 모바일 국내 프로 대회 'PMPS 2026' 3일 개막

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16개 팀 참가...우승팀은 글로벌 챔피언십 진출

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 운영하는 배틀그라운드 모바일의 국내 프로 e스포츠 대회 '마운틴듀 펍지 모바일 프로 시리즈 2026(PMPS 2026)시즌 2'가 오는 3일 개막한다.

국내 최상위 팀 16개가 참가하는 이번 대회는 한국 지역 최강팀을 가리는 경기다. 우승팀은 글로벌 대회인 '펍지 모바일 글로벌 챔피언십(PMGC)'으로 진출하며 상위 5개 팀은 '배틀그라운드 모바일 인비테이션 컵(BMIC)' 출전 기회를 얻는다.

크래프톤이 운영하는 배틀그라운드 모바일의 국내 프로 e스포츠 대회 '마운틴듀 펍지 모바일 프로 시리즈 2026(PMPS 2026)시즌 2'가 오는 3일 개막한다. [사진= 크래프톤]

참가팀은 파트너팀 4개, 대한민국 e스포츠 리그(KEL) 지역 연고팀 7개, '펍지 모바일 오픈 챌린지(PMOC)' 선발팀 5개로 구성된다.

대회는 온라인 서킷 스테이지와 오프라인 파이널로 진행된다. 서킷 스테이지는 3~4일과 9~11일 온라인으로 열리며 각 스테이지 상위 3개 팀에게는 파이널에서 적용되는 베네핏 포인트가 지급된다.

파이널은 17~18일 대전 이스포츠 경기장에서 오프라인으로 개최되며 최종 순위는 파이널 포인트와 베네핏 포인트를 합산해 산정된다.

총상금은 4000만원 규모로 우승팀 2500만 원, 준우승팀 1000만 원, 3위팀 500만 원이 수여된다.

결승전은 대전시와 협업해 진행된다. 대전 지역 대표 축제인 '빵축제' 기간에 맞춰 개최되며 대전시 대표 캐릭터 '꿈돌이'와의 콜래버레이션도 함께 선보인다.

결승전 티켓 구매자 전원에게는 꿈돌이 콜라보 티셔츠가 증정되고 빵축제 현장의 PMPS 체험 프로그램 방문객에게는 그립톡, 텀블러, 스티커 등 굿즈가 제공된다. 한국펩시콜라의 탄산음료 브랜드 마운틴듀가 정식 스폰서로 참여한다.

대회는 배틀그라운드 모바일 e스포츠 공식 유튜브, SOOP, 네이버 치지직, 틱톡 채널을 통해 생중계된다.

origin@newspim.com