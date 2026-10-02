안산시 대표 가을 통합축제 '안산페스타 2026' 추진상황 보고회 개최

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 1일 안산페스타 2026 추진상황 보고회를 열었다.
- 오는 23일부터 25일까지 화랑유원지 등서 통합축제를 연다.
- 시가 안전·교통 대책을 점검하며 성공 개최를 준비했다.
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김홍도축제·안산음식문화제·평생학습한마당 등 7개 대표 축제 일제히 연결
이민근 시장 "축제 간 자연스러운 연결 및 안전 최우선 준비 만전"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 1일 안산문화예술의전당 국제회의장에서 '안산페스타 2026 통합축제 추진상황 보고회'를 열고 축제 준비상황과 안전·교통 대책을 총점검했다고 2일 밝혔다.
시에 따르면 오는 10월 23일부터 25일까지 사흘간 화랑유원지와 안산문화예술의전당 일원에서 펼쳐지는 '안산페스타 2026'은 문화·예술·체육·먹거리·평생학습 등 안산의 다채로운 행사를 하나로 연계한 가을 통합축제다.
올해로 3회째를 맞이한 이번 축제는 ▲김홍도축제 ▲안산음식문화제 ▲평생학습한마당 ▲장애인복지박람회 ▲도시농업어울림한마당 ▲안산시장배 단원 김홍도 씨름대회 ▲주민자치 위드(with) 마을공동체 박람회 등 7개 대표 프로그램이 일제히 펼쳐진다.
특히 올해는 개별 축제의 독창성을 살리면서 관람객이 동선에 따라 7개 축제를 자연스럽게 오가며 공연과 체험을 연계해 즐길 수 있도록 원스톱 이동 경로를 구축하는 데 주력했다.
이와 함께 축제 기간 김홍도미술관, 경기도미술관, 안산산업역사박물관의 특별기획전시도 동시에 개방해 관람객에게 확장된 문화예술 경험을 선사할 예정이다.
이날 보고회에서는 관람객 몰림에 대비한 응급의료 체계, 교통·주차 대책, 현장 안전관리 등 부서 간 협력 방안이 집중 논의됐다.
이민근 안산시장은 "각 축제의 고유한 매력을 살려 시민들이 더욱 풍성한 가을을 만끽할 수 있도록 동선과 프로그램을 세심히 다듬어 달라"며 "무엇보다 관람객의 안전이 최우선인 만큼 관계 기관과의 긴밀한 공조 아래 안전사고 제로 축제로 준비하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com