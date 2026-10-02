안산시 대표 가을 통합축제 '안산페스타 2026' 추진상황 보고회 개최

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10월 23일~25일 화랑유원지 및 안산문화예술의전당 일원서 개최

김홍도축제·안산음식문화제·평생학습한마당 등 7개 대표 축제 일제히 연결

이민근 시장 "축제 간 자연스러운 연결 및 안전 최우선 준비 만전"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 1일 안산문화예술의전당 국제회의장에서 '안산페스타 2026 통합축제 추진상황 보고회'를 열고 축제 준비상황과 안전·교통 대책을 총점검했다고 2일 밝혔다.

이민근 안산시장이 1일 안산문화예술의전당 국제회의실에서 열린 '안산페스타 2026 추진상황 보고회'를 주재하고 있다. [사진=안산시]

시에 따르면 오는 10월 23일부터 25일까지 사흘간 화랑유원지와 안산문화예술의전당 일원에서 펼쳐지는 '안산페스타 2026'은 문화·예술·체육·먹거리·평생학습 등 안산의 다채로운 행사를 하나로 연계한 가을 통합축제다.

올해로 3회째를 맞이한 이번 축제는 ▲김홍도축제 ▲안산음식문화제 ▲평생학습한마당 ▲장애인복지박람회 ▲도시농업어울림한마당 ▲안산시장배 단원 김홍도 씨름대회 ▲주민자치 위드(with) 마을공동체 박람회 등 7개 대표 프로그램이 일제히 펼쳐진다.

특히 올해는 개별 축제의 독창성을 살리면서 관람객이 동선에 따라 7개 축제를 자연스럽게 오가며 공연과 체험을 연계해 즐길 수 있도록 원스톱 이동 경로를 구축하는 데 주력했다.

이와 함께 축제 기간 김홍도미술관, 경기도미술관, 안산산업역사박물관의 특별기획전시도 동시에 개방해 관람객에게 확장된 문화예술 경험을 선사할 예정이다.

1일 안산문화예술의전당 국제회의실에서 열린 '안산페스타 2026 추진상황 보고회'가 끝나고 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=안산시]

이날 보고회에서는 관람객 몰림에 대비한 응급의료 체계, 교통·주차 대책, 현장 안전관리 등 부서 간 협력 방안이 집중 논의됐다.

이민근 안산시장은 "각 축제의 고유한 매력을 살려 시민들이 더욱 풍성한 가을을 만끽할 수 있도록 동선과 프로그램을 세심히 다듬어 달라"며 "무엇보다 관람객의 안전이 최우선인 만큼 관계 기관과의 긴밀한 공조 아래 안전사고 제로 축제로 준비하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com