부산시, 북항 상어 부캉이 2차 방류 유도 작업…"1차 작업서 수로 밖 이동 안 돼"

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 1일 북항친수공원 상어 부캉이 2차 구조를 예고했다.
- 시는 2일 오후 3시30분 차단 그물을 투입해 방류를 재시도한다.
- 전재수 시장은 전문가와 함께 상어 건강·안전을 챙기겠다고 했다.
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그물 퇴로 막고 외해 방향 유도
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 북항친수공원 경관수로에 머물고 있는 상어 '부캉이'를 원래 서식 해역으로 돌려보내기 위한 2차 구조 작업에 나선다.
시는 2일 오후 3시30분부터 북항친수공원 제4보도교 일원에서 상어 방류 유도 작업을 재개한다고 1일 밝혔다.
관계기관 합동 구조반은 같은 날 오후 1시30분 현장에 모여 장비와 동선을 점검한 뒤 예행연습을 마치고 본격 작업에 들어갈 계획이다.
이번 작업은 지난달 29일 진행한 1차 유도 작업의 한계를 보완하는 차원에서 추진된다. 당시에는 선박과 워터펌프를 활용해 포말과 수류로 상어를 외해 쪽으로 유도했으나 상어가 수로를 벗어나지 않아 방류에 실패했다.
시는 이번 작업에서 길이 50m, 높이 6.8m 대형 차단 그물을 새로 투입해 상어의 수로 안쪽 이동을 원천적으로 통제하기로 했다. 그물 하단에는 무거운 추를 달아 수로 바닥과 그물 사이 틈을 최소화하고 상어가 다시 안쪽으로 되돌아가지 못하도록 막는 방식이다.
유도 작업에는 선박 2척과 인력 10명이 동원된다. 그물 중앙은 선박 1척이 견인하고 수변 양쪽 끝에서는 인력 5명씩이 그물을 잡아 이동 속도를 맞춘다. 상어가 수로 입구 쪽으로 움직이면 그물도 함께 이동시키고 다시 안쪽으로 돌아오려 하면 그물 이동을 멈춰 고정시키는 식으로 진행할 예정이다.
그물 후방에서는 워터펌프를 장착한 선박 1척이 대기하며 상황에 따라 포말을 발생시켜 상어가 자연스럽게 외해 방향으로 향하도록 유도한다. 수변부에도 인력을 배치해 경광봉으로 상어 위치를 공유하며 작업을 진행한다.
국립수산과학원 전문가들은 작업 중 상어의 건강 상태와 스트레스 징후를 실시간으로 관찰하며 필요시 작업 방식과 이동 속도를 탄력적으로 조정할 방침이다. 시는 이번 2차 작업에서 차단 그물과 후방 워터펌프 선박을 동시 투입해 방류 성공률을 높일 계획이다.
전재수 시장은 "치밀하게 준비한 후속 구조 작업을 통해 부캉이가 무사히 넓은 바다로 돌아갈 수 있도록 총력을 다할 것"이라며 "전문가 판단에 따라 상어 건강을 세심히 챙기는 동시에 현장 안전관리에도 소홀함이 없도록 하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com