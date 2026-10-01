르노코리아, 10월 구매 혜택 확대…최대 7년·14만km 보증

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아가 1일 필랑트·그랑 콜레오스·아르카나 구매 혜택을 확대했다.
- 필랑트와 2027년형 그랑 콜레오스에 최대 7년·14만km 보증을 제공했다.
- 아르카나는 무이자 할부와 최대 500만원 유류비 지원을 내걸었다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아가 필랑트와 그랑 콜레오스, 아르카나 등을 대상으로 10월 구매 혜택을 확대한다고 1일 밝혔다.
르노코리아는 필랑트와 2027년형 그랑 콜레오스 구매 고객에게 최대 7년·14만km의 무상 보증연장 프로그램을 제공한다. 기존 차체·일반부품 3년·6만km, 엔진·동력전달 주요 부품 5년·10만km 보증을 최대 7년·14만km까지 연장한다.
필랑트는 생산월에 따라 최대 150만원의 유류비와 전동 선쉐이드 등 액세서리를 제공한다. 2026년형 그랑 콜레오스는 최대 300만원의 유류비 지원 또는 7년 무상 보증연장과 엔진오일 세트 7회 교환권 등이 포함된 혜택 중 선택할 수 있다.
아르카나는 전 모델에 36개월 무이자 정액불 할부를 제공한다. 아르카나 하이브리드 E-Tech에는 유류비 500만원 지원도 함께 적용한다.
노후차 보유 고객에게는 필랑트와 그랑 콜레오스 구매 시 50만원을 추가 지원하며 재구매 고객에게는 구매 이력에 따라 최대 100만원의 혜택을 제공한다.
chanw@newspim.com