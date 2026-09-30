최기영 봉화군수 349억2176만원 신고...신규 기초단체장 전국 1위

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신규 기초단체장 평균 신고액 16억9738만원대

추경호 대구시장 42억8118만원...신규 광역단체장 2위

전화식 성주군수, 경북권 신규 기초단체장 중 가장 적어

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거'를 통해 공직사회에 진출한 선출직 공직자의 재산 내역이 공개된 가운데 대구·경북권(TK권)에서는 최기영 경북 봉화군수가 349억 2176만 원을 신고해 가장 많은 재산 규모를 기록했다. 이는 전국 신규 기초자치단체장 중 가장 많은 재산 규모이다.

또 국회의원 신분에서 광역자치단체장으로 신분을 바꾼 추경호 대구시장은 42억 8118만1000원을 신고했다. 이는 '6·3 지방선거' 이후 신규 광역자치단체장 13명 중 두 번째로 많은 재산 규모이다.

최기영 경북 봉화군수[사진=뉴스핌DB] 2026.09.30 nulcheon@newspim.com

정부 공직자윤리위원회는 지난 29일 관보를 통해 '6·3 지방선거 신규 선출직 공직자 재산 등록사항'을 공개했다.

재산 등록사항에 따르면 이번 지방선거 신규 선출직 563명의 평균 신고 재산은 13억 5420만 원으로 집계됐다.

또 신규 광역자치단체장 13명의 평균 재산은 19억 9339만 원으로 나타났다.

신규 광역자치단체장 중 가장 많은 재산을 신고한 단체장은 김상욱 울산시장으로 50억 2459만 원을 신고했다. 이어 추경호 대구시장 42억 8118만 원, 추미애 경기도지사 36억 9760만 원 순이었다.

추경호 대구광역시장[사진=뉴스핌DB]2026.09.30 nulcheon@newspim.com

추 시장은 배우자와 공동 명의로 서울 강남구 도곡동 아파트를 보유하고 있으며 신고가액은 30억 1600만 원이다.예금은 22억 532만 원, 채무는 10억 원을 신고했다. '6·3 지선' 이후 추 시장의 전체 재산은 종전 신고액보다 약 8억 2747만 원 줄었다. 국회의원직 사퇴에 따른 정치자금 정산과 선거비용 지출, 선거비용 마련을 위한 채무 발생 등이 감소 요인으로 파악됐다.

경북권에서는 단연 최기영 봉화군수의 재산 규모가 두드러진다.

최 군수가 이번 정부 공직자윤리위원회에 신고한 재산 규모는 349억 2176만 원이다. 신규 기초단체장들의 평균 신고 재산이 16억 9738만 원대에 비해 20.5배에 달하는 규모이다. 최 군수의 재산 내역은 본인과 가족 명의 증권 321억 2809만 원과 건물 35억 1491만 원, 예금 18억 3540만 원 등이다. 또 채무는 26억 1000만 원이다. 증권 자산이 전체 재산의 약 92%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

전화식 경북 성주군수[사진=성주군홈페이지]2026.09.30 nulcheon@newspim.com

경북권 신규 기초자치단체장 12명의 신고 재산 내역은 최기영 봉화군수에 이어 황이주 울진군수 27억 8560만 원, 황병직 영주시장 26억 8465만 원, 박권현 청도군수 17억 4770만 원, 박용선 포항시장 15억 8003만 원, 김병삼 영천시장 14억 9706만 원 순으로 이들 기초단체장들의 재산 규모는 전국 신규 기초자치단체장 평균 재산 16억 9000여만 원보다 웃돌았다.

또 조주홍 영덕군수는 13억 479만 원, 김학홍 문경시장은 12억 6234만 원, 안재민 상주시장은 11억 5591만 원, 안병윤 예천군수는 6억 6149만 원, 최유철 의성군수는 5억 7713만 원, 전화식 성주군수는 5억 406만 원을 각각 신고했다.

전화식 성주군수의 재산이 경북권 신규 기초단체장 중 가장 적은 것으로 나타났다.

TK권 광역의원의 경우 김수문 경북도의원이 149억 3429만 원을 신고해 전국 신규 광역의원 중 두 번째로 많았고, 권오섭 대구시의원은 111억 4700여만 원을 신고해 세 번째로 많았다.

경북도의원 23명의 평균 신고 재산은 17억 3196만 원으로 나타났다. 경북도의원 중 김수문 의원이 가장 많았고 임무석 의원은 360만 원을 신고해 경북도의원 가운데 가장 적었다.

nulcheon@newspim.com