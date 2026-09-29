[2026AG] 남자 핸드볼, 동메달 결정전서 일본에 32-37 패배…2회 연속 '노메달'

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 핸드볼 대표팀이 29일 일본에 32-37로 져 4위를 했다.
- 조영신호는 준결승 카타르전 패배 뒤 동메달 결정전도 내줬다.
- 한국은 2018년 이후 2회 연속 메달 획득에 실패했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자 핸드볼 대표팀이 개최국 일본의 벽을 넘지 못하며 2026 아이치·나고야 아시안게임을 메달 없이 마쳤다.
조영신 감독이 이끄는 한국은 29일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 대회 남자 핸드볼 동메달 결정전에서 일본에 32-37로 패했다.
한국은 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 동메달을 획득한 뒤 2022 항저우 대회에 이어 이번 대회까지 두 대회 연속 시상대에 오르지 못했다.
2010 광저우 대회 이후 16년 만의 금메달을 목표로 했던 한국은 준결승에서 카타르에 30-32로 패한 데 이어 동메달 결정전에서도 일본에 무릎을 꿇었다.
출발부터 어려웠다. 한국은 1-1에서 3골을 연달아 허용하며 1-4로 끌려갔다. 2-4에서도 일본에 4연속 득점을 내줘 격차가 2-8까지 벌어졌다.
전반은 한국이 12-17로 5점 뒤진 채 마쳤다. 후반에는 추격에 나섰다. 전진수와 이요셉, 김진영이 연속 득점을 올리면서 16-19, 3점 차까지 따라붙었다.
하지만 끝내 흐름을 뒤집지는 못했다. 일본이 침착하게 득점을 쌓은 반면 한국은 추격 과정에서 턴오버를 반복했다. 한때 격차가 8점까지 벌어졌고. 한국은 남은 시간 이를 만회하지 못했다.
김진영이 팀 내 최다인 7골을 기록했고, 골키퍼 박재용은 12세이브로 분전했다. 그러나 일본에서는 나카타 고타가 9골을 터뜨리며 공격을 이끌었다.
한국은 조별리그 B조에서 쿠웨이트에 26-23으로 승리하고 이란과 26-26으로 비긴 뒤 바레인에 21-30으로 패했다. 카자흐스탄을 44-22로 꺾고 2승 1무 1패로 토너먼트에 진출했다.
8강에서는 중국을 32-26으로 제압하며 4강에 올랐지만, 카타르와 일본에 연달아 패해 최종 4위로 대회를 마쳤다.
여자 대표팀은 앞서 일본을 27-23으로 꺾고 8년 만에 금메달을 차지했다.
football1229@newspim.com