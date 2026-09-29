세종시, 학교·유치원에 '빗물저금통' 설치…물순환 가치 확산

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 29일 ESG 협약으로 물순환 시범사업을 추진했다.
- 남부발전은 2500만원으로 학교·유치원 2곳에 빗물저금통을 설치했다.
- 시와 기관들은 물순환 교육을 진행하며 실천사례를 확산한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 민간 ESG 재원을 활용해 학교와 유치원에 빗물저금통을 설치하고 물순환의 가치를 알린다.
시는 29일 한국남부발전㈜ 신세종빛드림본부, 세종연구원, 세종시탄소중립지원센터와 환경사회지배구조(ESG) 협력을 통한 물순환 시범사업 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 사업은 기후변화에 따른 물 부족에 대응하고 빗물을 효율적으로 활용하는 한편 물순환의 중요성을 지역사회에 확산하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 한국남부발전㈜은 ESG 사회공헌 재원 약 2500만원을 활용해 발전소 주변 지역 초등학교 또는 유치원 2곳에 2톤 규모의 빗물저금통을 설치한다.
빗물저금통은 건물 옥상 등에서 모은 빗물을 저장해 조경이나 청소 등에 다시 활용할 수 있는 시설이다.
시와 세종연구원, 세종시탄소중립지원센터는 빗물저금통을 활용해 학생과 시민을 대상으로 물순환 교육을 진행할 계획이다.
이와 함께 사업 추진 과정과 성과를 체계적으로 정리하고 협약기관 간 공유를 통해 지역 내 물순환 실천 사례로 확산해 나갈 예정이다.
박성수 경제부시장은 "이번 협약은 민간의 ESG 재원과 공공의 정책 역량을 결합해 지역 물순환 실천을 확산하는 의미 있는 협력 사례"라며 "학생들이 물의 소중함을 배우고 실천할 수 있도록 물순환 교육과 관련 사업을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com