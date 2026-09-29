전재수 부산시장, 동부산 산단 근로환경 개선 논의…'민생 100일 동행간담회'

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 29일 동부산 산단 기업인과 간담회를 열었다.
- 기업들은 도시가스·통근버스·주차·공업용수 개선을 건의했다.
- 부산시는 입지 규제 완화와 청년문화센터 추진을 약속했다.
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청년문화센터 건립·입주업종 체계 개편
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 동부산 산업단지의 고질적인 기반시설과 출퇴근 문제가 부산시와 기업 간 현안으로 논의됐다.
부산시는 29일 오후 기장군 한국장애인고용공단 부산직업능력개발원에서 전재수 시장과 동부산권 산업단지 기업 대표 20여 명이 참석한 가운데 '민생 100일 동행간담회'를 개최했다고 밝혔다.
간담회에는 노응범 정관산단 입주기업협의회 이사장과 최순환 명례일반산업단지 관리공단 이사장 등이 참석했다.
참석자들은 오리산업단지 도시가스 공급, 산업단지 통근버스 운행 확대, 정관·장안산단 주차와 교통 여건 개선, 동부산권 공업용수 공급 등을 논의했다. 기업 생산활동을 지원하고 근로자들의 출퇴근 불편을 줄이기 위한 방안이다.
전 시장은 간담회에 앞서 오후 1시40분 기장군 장안읍의 ㈜비엠티를 찾아 생산시설을 둘러보고 임직원들의 애로사항을 들었다.
1988년 설립된 비엠티는 반도체·조선·친환경에너지 분야 기자재를 생산하는 기업이다. 2009년 본사를 양산으로 옮겼다가 2023년 부산으로 확장 이전했으며 올해 8월 부산형 앵커기업으로 선정됐다. 올해 부산형 앵커기업에는 비엠티와 한라IMS 등 4개사가 선정됐다.
시는 산업단지 계획 변경 과정에서 관계기관과 협의해 입지 규제를 조정했고 비엠티는 제2공장 증설과 도장공정 설치를 추진할 수 있게 됐다.
시는 산업단지의 입주업종 체계도 46년 만에 전면 개편하고 있다. 기업 의견을 반영해 내년 말까지 단계별·업종별·권역별로 입주 허용 업종을 확대하고 이후 5년마다 산업단지 기능과 유치업종을 재검토할 계획이다.
정관일반산업단지에는 복합문화공간과 실내체육시설, 공유오피스, 지원센터 등을 갖춘 청년문화센터 건립도 추진한다. 시는 산업과 문화가 결합된 근로환경을 조성해 청년 인력 유입을 유도한다는 방침이다.
전재수 시장은 "기업이 투자하고 성장할 수 있는 환경을 만드는 일이 부산의 미래를 만드는 일"이라며 "현장의 불편과 기업의 발목을 잡는 규제를 적극 개선하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com