온통대전 10~11월 기본 캐시백 10%…일부 대상 최대 15%

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 10월과 11월 온통대전 기본 캐시백을 10%로 낮췄다.
- 복지대상자와 일부 가맹점은 추가 캐시백으로 최대 15%를 받는다.
- 추가 혜택은 중복되지 않으며 12월 31일까지 운영된다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 10월과 11월 온통대전 기본 캐시백을 10%로 운영한다. 복지대상자와 일부 지역상권 이용자에게는 추가 캐시백을 적용한다.
29일 대전시에 따르면 기초생활수급자와 차상위계층, 장애인연금수급자, 법정한부모가족, 국가유공자 등 복지대상자는 기본 10%에 3%를 더해 13%를 받을 수 있다. 기존 등록자 약 9000명은 별도 신청이 필요 없다.
전통시장·상점가·골목형상점가 내 온통대전 가맹점에서도 3%가 추가된다. 시는 자치구 자료를 토대로 7077개 점포를 우선 지원 대상으로 정했으며 누락 점포는 추가 신청을 받을 예정이다.
대표자가 만 19~39세이고 개업 1년 이내인 청년소상공인 가맹점에서도 13% 캐시백이 적용된다. 지원 기간은 대상 가맹점 등록일부터 1년이다.
착한가격업소에서는 5%가 추가돼 최대 15%를 받을 수 있다. 해당 혜택은 오는 12월 31일까지 운영되며 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.
추가 캐시백은 중복되지 않는다. 여러 조건에 해당하더라도 결제 건별로 3% 또는 5% 가운데 하나만 적용된다.
대전시는 지난 9월 전 시민에게 15%를 지급했지만 10~11월에는 기본 10%로 낮추고 대상별 추가 지원 방식으로 전환한다.
시는 9월 한 달간 온통대전 이용자가 약 1만9000명, 가맹점이 430곳 늘었으며 앱 이용자는 하루 평균 10만2000명을 기록했다고 밝혔다.
nn0416@newspim.com