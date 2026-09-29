[프로축구] 김천상무 시민구단 전환 최종 무산…구단 "누군가는 책임져야"

AI 핵심 요약beta
- 김천시가 29일 김천상무 시민구단 전환을 추진하지 않기로 했다.
- 시민 의견과 재정 건전성 등을 검토한 끝에 전환이 무산됐다.
- 구단은 약속 불이행이라며 반발했고 새 연고지 문제가 남았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 김천상무의 시민프로축구단 전환이 최종 무산됐다. 김천시는 재정 건전성과 지속 가능성 등을 이유로 전환을 추진하지 않기로 했고, 구단은 "누군가는 지켜지지 않은 약속을 반드시 책임져야 한다"며 반발했다.
배낙호 김천시장은 29일 김천시청에서 기자회견을 열고 김천상무의 시민프로축구단 전환을 추진하지 않기로 했다고 밝혔다.
김천상무는 2021년부터 김천을 연고로 K리그에 참가해왔다. 현재 연고 협약은 오는 12월 31일 종료된다. 김천시는 연고 협약 종료를 앞두고 시민구단 전환을 검토하며 시민 의견 수렴 절차를 진행했다.
지난 8월 26일부터 9일 동안 시민 800명을 대상으로 진행한 대면 여론조사에서는 시민구단 전환에 찬성한다는 응답이 37.7%, 반대 31.7%, 모름 30.7%로 집계됐다.
반면 김천시의 예산 지원 수준에 대해서는 '과도하다'는 응답이, 47.3%로 '적절하다'는 응답 25.4%보다 높았다. 김천시의회도 시민구단 전환에 반대 입장을 냈다.
김천시는 시민 수용성과 재정 건전성, 지속 가능성, 파급 효과 등을 종합적으로 검토한 결과 현재 시 여건에서는 시민구단을 추진하기 어렵다고 판단했다.
배 시장은 "안타깝고 힘든 결정이지만 시정의 책임자인 시장으로서 김천시를 위해 종합적으로 판단하고 결단할 수밖에 없었다"며 시민구단 전환을 기대했던 시민들에게 양해를 구했다.
김천상무는 즉각 입장문을 내고 유감을 나타냈다. 구단은 "시민구단 전환은 김천시가 한국 프로축구계에 한 약속이었지만 지켜지지 않았다"며 "시민구단 전환을 위한 구단의 노력과 시민, 축구 팬의 염원은 물거품이 됐다"고 주장했다.
이어 "끝내 지켜지지 않은 약속에 대해 팬 여러분께서 느끼실 허탈함과 안타까움을 무겁게 받아들인다"며 "누군가는 지켜지지 않은 약속을 반드시 책임져야 한다"고 밝혔다.
시민구단 전환이 무산되면서 상무 축구단의 향후 연고지 문제도 남게 됐다. 김천과의 연고 협약이 올해 말 종료되는 만큼 한국프로축구연맹과 국군체육부대는 새로운 연고지를 찾아야 하는 상황이다. 상무는 김천과 연고 협약이 올해 끝나, 내년 연고 이전이 불가피해 K리그2 강등이 확정된 상태다.
연맹 관계자에 따르면 연맹은 상무의 새 연고지를 찾기 위해 물밑 작업을 진행한 만큼 본격적으로 새 연고지 찾기에 나선다. 다만 K리그1·2 소속팀으로 남을지는 미지수인 상황이다.
football1229@newspim.com