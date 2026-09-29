변광용 거제시장, 삼성중공업과 지역 인재 채용 방안 협의

AI 핵심 요약beta
- 거제시와 삼성중공업이 29일 지역인재 채용 확대를 논의했다
- 삼성중공업은 내국인·지역인재 채용을 늘리겠다고 밝혔다
- 거제시와 조선소는 심뇌혈관센터 협력도 검토하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 삼성중공업이 경남 거제 지역 채용 확대에 나선다.
거제시와 삼성중공업은 29일 거제시청에서 간담회를 열고 지역인재 우선 채용, 내국인 인력 확대, 심뇌혈관센터 운영 등을 협의했다.
이번 간담회는 변광용 거제시장이 지난 2일 기자회견에서 삼성중공업과 한화오션의 부산 설계인력 확대 계획 재검토와 지역인재 채용 확대를 요구한 데 따른 후속 조치다.
간담회에는 변 시장과 삼성중공업 남궁금성 조선소장, 이성락 인사지원실장 등이 참석했다.
변 시장은 산학 연계를 통한 인력 양성과 지역인재 우선 채용을 요청했다. 내국인 신규채용 확대와 함께 조선산업 인력이 지역에 정착할 수 있는 방안도 논의했다.
삼성중공업은 매년 400여 명의 내국인 인력을 채용하고 있으며 이 가운데 80~90%를 거제사업장에 배치하고 있다고 설명했다.
부산 설계센터는 해양플랜트 설계인력을 중심으로 운영하고 거제 설계인력의 10% 수준을 유지할 계획이라고 밝혔다.
신규채용 규모도 확대한다. 삼성중공업은 향후 10년 안에 2000여 명이 퇴직할 것으로 보고 이에 상응하는 규모의 신규채용을 진행할 계획이다. 생산직 신규채용은 매년 50명 이상 확대할 방침이다.
지역인재 채용과 관련해서는 내년부터 매년 20명을 채용할 계획이다. 삼성중공업은 과거 거제공업고등학교에서 한 해 최대 50명을 채용한 사례도 있다고 설명했다.
변 시장은 거제의 필수의료 여건 개선을 위해 심뇌혈관센터 운영에 양대 조선소가 참여하는 방안도 제안했다.
거제에서 심뇌혈관질환이 발생하면 부산·진주·창원 등으로 환자를 이송해야 해 골든타임 확보가 어렵다는 이유에서다. 시와 조선소가 협력해 지역 내 치료 기반을 마련하자는 취지다.
삼성중공업은 직원 가운데 심근경색 등 심뇌혈관질환으로 사망하는 사례가 발생하고 있다며 센터 필요성에 공감했다. 구체적인 협력 방안은 긍정적으로 검토하겠다고 밝혔다.
장평동 삼성중공업 사내 협력사 복지기숙사 소유권 인수 문제도 논의됐다. 변 시장은 관련 문제가 원만하게 해결될 수 있도록 회사 측의 적극적인 검토를 요청했다.
변 시장은 "조선산업의 호황이 지역경제 활성화와 시민이 체감하는 변화로 이어지도록 기업과 지역이 함께 성장하는 상생 구조를 만들어야 한다"고 말했다.
news2349@newspim.com